Paulo Dybala y Raúl Jiménez los ases del ataque

Históricamente, Argentina ha sido una Selección plagada de estrellas sobre el terreno de juego. Es difícil tener un representativo de la Albiceleste sin individualidades de talla mundial y es por eso que la visita de México a territorio pampero para los dos amistosos de Fecha FIFA cobra una mayor importancia por el roce que representa esta experiencia, ya que al margen de la ausencia de Lionel Messi, hay otros futbolistas que brillan en las mejores Ligas del orbe.



Para los cotejos en Córdoba y Mendoza, el conjunto de Lionel Scaloni tendrá consigo la presencia de Paulo Dybala, una de las estrellas de la Juventus en Italia, convocado a la pasada Copa del Mundo y sin duda, referente inmediato de los argentinos ante la ausencia de “La Pulga”.

La “Joya” Dybala ha deslumbrado a propios y extraños con su nivel desde que llegó a la Serie A. Los títulos en la VecchiaSignora y la competitividad mostrada en la Champions League lo han vuelto el objeto de deseo de otros titanes del futbol del viejo continente (Europa).

Cierto es que en la Argentina no ha conseguido brillar con la misma intensidad que en su club. Las razones han apuntado a que por la zona en la que se desempeña, no es del todo compatible con Messi, por lo que la jerarquía de Lio lo haría imponerse en el once argentino.

En todo caso, este par de amistosos contra el Tricolor podrían ser la palestra que Dybala busca para manifestar que con la celeste y blanca es capaz también de cargar con su equipo al hombro y conducirlo a la victoria final.

En contraparte, Raúl Jiménez es en este momento el principal referente de ataque de México al no estar Hirving Lozano por lesión, así como la ausencia de nombres como el de Javier Hernández o el propio Carlos Vela.

Al margen de esto, el centro delantero Tricolor atraviesa una actualidad notable en la Premier League, y aunque es difícil pensar que Wolverhampton será contendiente al campeonato, Raúl ha encontrado a fin la titularidad, minutos y regularidad que tanto ha buscado en Europa. Jiménez es hoy un lugar indiscutible en el cuadro de Nuno Espírito Santo y no sólo eso, los hinchas del club han acogido bastante bien al ex Benfica, cosa que queda de manifiesto en las redes sociales del ariete, en donde le aplauden todo su desempeño, sacrificio, goles y asistencias.

Al igual que Dybala, Jiménez no ha podido dar el “do de pecho” con la Selección. La competencia en el frente de ataque ha sido dura y no siempre es considerado como titular.

Sin duda, por el momento que viven en sus respectivos clubes, la experiencia con la que cuentan ambos jugadores, así como sus condiciones técnicas, Paulo Dybala y Raúl Jiménez serán los hombres a seguir en dos encuentros amistosos que prometen mucho entre las selecciones de Argentina y México.