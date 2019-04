Pedro Caixinha asegura que este Clásico no lo toman como revancha

Pese a que La Máquina lleva cinco años sin pitar ante las Águilas, Pedro Caixinha aseguró que este Clásico Joven no lo toman como revancha, sin embargo, dejó claro que vencer a los de Coapa sería de suma importancia para lograr el primer objetivo, que es sumar la mayoría de puntos posibles para clasificar entre los primeros cuatro, y para la afición, que anhela que su escuadra vuelva a probar las mieles de la victoria ante su acérrimo rival. “No me gusta pensar en esa palabra, porque ya quedó en el pasado. Lo importante ahora son los tres puntos que se juegan que para nosotros representa el 75 % de los cuatro juegos que restan para llegar a los 26”, afirmó. “Pero ganar sería importante para una institución que es apoyada por una afición tremenda, una afición que es la más fiel de México, una afición que está muy golpeada y que necesita alegrías, como ganar este partido”, agregó el portugués.

Ante las constantes quejas de algunos técnicos sobre el VAR, el estratega celeste no quiso profundizar en el tema, aunque recalcó su confianza en el cuerpo arbitral para que no sea factor en el resultado del domingo: “Si hay personas que se quejan, cuando pierden del arbitraje, el problema no es mío. Que eso va a condicionar o no el juego es algo de lo que tengo que estar atento, pero estoy seguro de que los árbitros saldrán a hacer bien su trabajo”, señaló.

Futbol Revelan precios del Clásico Joven

De igual manera, explicó que Cruz Azul es uno de los cuatros grandes del balompié mexicano por tratar a todos los rivales igual: “Acá tenemos regularidad y trabajamos todos los duelos igual. Ningún rival es fácil y por eso no tenemos que estar haciendo algo especial para cada equipo, eso es lo que hace a esta institución grande, que a todos les juega al tú por tú”, mencionó.

HACE LLAMADO

Finalmente, el portugués recordó la reciente final contra las Águilas, pero no por la derrota que sufrieron, sino por la ausencia de la afición cementera: “No es un secreto que apenas en la final de vuelta había más americanistas que gente de nosotros, por eso quiero aprovechar el momento para pedirles que vayan al estadio, que se hagan presentes. Si creen en lo que estamos haciendo y confían en nosotros los vemos el domingo”, concluyó.