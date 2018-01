Pedro Caixinha, técnico del Cruz Azul apuesta por la juventud

El primer periodo de Pedro Caixinha en México, cuando dirigió a Santos, lo enamoró del futbol mexicano, de cómo se vive el deporte en el país y de la calidad que tienen los jugadores nacionales. Por eso, apenas tuvo oportunidad de llevarse a algunos mexicanos al Rangers, de Escocia, no lo pensó dos veces.

Para el técnico portugués, el conocer al jugador es más importante que los comentarios que puedan hacer sobre él.

“Tiene que ver con un cuadro de necesidades. En ese entonces, en Rangers, me llevaron dos meses más temprano para preparar y ver qué jugadores necesitábamos. A mí me gusta hacer un reconocimiento, pero también es importante el conocimiento que tienes del jugador. A mí me gusta hacer una apuesta del conocimiento, no del riesgo del jugador, no sólo del potencial que tiene sino de lo que aprendes cuando lo sigues mucho tiempo”, explicó el estratega al Diario de los Deportistas.

Eduardo Herrera y Carlos Peña fueron los elegidos en esa ocasión. El delantero fue considerado luego de ser dirigido por Caixinha; el mediocampista siempre le llenó el ojo.

“Me tocó trabajar con Lalo. Y yo digo que nada más conoces a las personas y más a los jugadores de futbol cuando trabajas con ellos a diario. Lo que te dicen puede pesar, pero cuando conoces más allá, eso hace la diferencia. Y con ‘Gulit’ seguí todo el proceso. Cuando llegué a Santos, ya lo quería buscar. Me acuerdo que en una Liguilla, León estaba volando, el torneo siguiente fue cuando ganaron el doblete. Por el conocimiento de su potencial, de su calidad y también la parte humana”, recordó el DT.

La parte personal es de vital importancia para el portugués. Para él hay que ver al jugador más allá de su trabajo. Eso ha disminuido riesgos a la hora de pedir alguno a su directiva. “Mucha gente mira al futbolista nada más como futbolista; yo lo miro como futbolista, como atleta y como ser social y familiar; y si puedo tener una conexión entre estos tres, lo haces un buen fichaje y corres menos riesgos”, aseguró.

En Cruz Azul la historia no es distinta. Para su primer torneo al frente del equipo han llegado cuatro refuerzos: Javier Salas, José Madueña, Carlos Fierro y Walter Montoya, todos ellos menores de 27 años, a quienes les apuesta un proyecto a futuro con la casaca celeste.