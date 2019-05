Peláez piensa en muy pocos refuerzos para el Azul

Ni Giovani dos Santos ni Carlos González ni Juan Pablo Vigón. Sí, La Máquina busca tres refuerzos de cara al próximo torneo, pero no serán ellos. Ricardo Peláez, director deportivo de Cruz Azul, descartó el arribo del mayor de los Dos Santos y del jugador del Atlas. Con el delantero de Pumas sí hubo acercamientos, pero el futbolista no está a la venta. “Carlos González no llega. Platiqué con Rodrigo (Ares de Parga), pero no quiso”, aclaró el directivo. “Con Giovani nunca hemos hablado, nunca fue opción”, aseguró.

Cruz Azul mantendrá la base del equipo, no saldrán Julio César Domínguez ni Jesús Corona. Y aunque por ahora, en la lista de bajas, están Gerardo Flores, Jordan Silva y Antonio Sánchez, podría haber más. “De ‘Cata’ tengo muchos ofrecimientos por él y no se va, hay pocos defensas como él. Él no sale y Chuy es el mejor portero que hay en la actualidad”, informó.

Contrario a lo que dijo Igor Lichnovsky, en relación a que muchos jugadores no quieren llegar al conjunto celeste por la sequía de títulos, Peláez aseguró: “Es más, me escriben jugadores, muchos que quieren venir. Ya no digan representantes, porque saben que por mis manos no pasan contratos ni pesos, yo no negocio. Jugadores me han escrito”, reveló. “Quería llegar a Cruz Azul, mi reto era ese y no dudé en aceptar. Ahora, con lo que me llegan de mensajes de futbolistas, muchos quieren venir. Tenemos un buen plantel y lo vamos a mejorar, cada vez vamos a estar mejor”, prometió.

CAIXINHA SE QUEDA

A pesar de la eliminación en el Clausura 2019, Pedro Caixinha se mantendrá al frente de La Máquina. Ricardo Peláez dio el respaldo al estratega portugués. “Se mantiene el mismo cuerpo técnico. La relación que tengo con los jugadores y con el cuerpo técnico es muy profesional, y no hay por qué cambiar”, afirmó.