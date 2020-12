Pintan para campeones: Antuna

Guadalajara.- El atacante de Chivas, Uriel Antuna, tiene las cosas claras, en el Rebaño existe mucha unión y la misma hambre de trascender en cada uno de los jugadores del plantel. Es por ello que se visualizan como campeones y se emocionan con poder echar a León y seguir adelante.

“Lo que nos ha mantenido es que sabemos lo que queremos, es por lo que vamos a pelear, quedar campeones, estamos haciendo sacrificios y peleamos fuerte para ser campeones. Hay que pelearle a cualquiera y vamos a quedar campeones si Dios quiere”, compartió Antuna.

“Es la unión, siempre lo hemos comentado, el equipo está muy junto. Todos estamos para todos, independientemente de las complicaciones, siempre hemos estado juntos y ayudándonos todos. Todos tenemos la misma idea de juego, unidos sabemos que vamos a quedar campeones, todos jalamos para el mismo lado, trabajamos, somos conscientes de lo que queremos y eso es lo más importante”.

En el aspecto personal, se dijo seguro de lo que está aportando, sintiéndose en un gran momento futbolístico y en el que poco a poco va ganando en confianza y entendiendo su rol de ser alguien que pese en el primer equipo.

“Hemos perdido jugadores importantes, yo vengo haciendo las cosas bien, siempre estoy tratando de mejorar, siempre voy a buscar más, me gustan los retos y vamos a tratar de ganar este partido”, dijo el delantero.

“Desde que llegué he trabajado muchísimo, me he superado, he estado cada vez más enfocado, tratando de hacer las cosas bien, queremos poner a Chivas donde se merece y afortunadamente se me están dando las cosas bien junto con el equipo”.

DE TÚ A TÚ

Sobre la serie que se le avecina al Guadalajara, en donde se verán las caras con el León, Antuna sabe que la Fiera es un equipo peligroso, pero en Chivas hay motivación.

“Hay que ganarle a los mejores para quedar campeón, vamos a ir a imponer, a sacar el resultado, no tirarnos para atrás, pensamos en ganar los dos partidos. Sabemos lo que es León, por algo fue el primero. Pero esto es la Liguilla, todos le pueden ganar a todos, sabemos lo que tenemos, estamos jugando bien y vamos a salir a sacar el resultado en los dos juegos”.

“Esa intensidad, unión, sacrificio que hemos tenido, eso va a ser vital, eso hace la diferencia. El recuperar bien, seguir con esa garra que hemos mostrado”, finalizó.