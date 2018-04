"Piojo" Herrera con miras hacia la final de la Concacaf Liga de Campeones

Toronto.- La ansiedad de no poder estar en el área técnica durante el Clásico Joven llegará a su fin para Miguel Herrera, ya que en el duelo de esta noche ante Toronto, el “Piojo” volverá al banquillo de América para dirigirlos en la fría misión de salir avantes de Toronto con miras hacia la final de la Concacaf Liga de Campeones.

Un día antes del partido de ida de la semifinal, Miguel Herrera platicó con ESTO y expuso lo que desde su perspectiva representa como rival el actual campeón de la MLS.

“Es un equipo difícil, de muy buenos jugadores, es el campeón de MLS. Me parece que Tigres le hizo un muy buen partido, pero desafortunadamente no metieron sus oportunidades de gol y ellos fueron certeros. Debemos estar atentos a su gente de ataque, pero si atacamos bien les podemos hacer daño”, expresó.

Y es que a decir del “Piojo”, Toronto llamó todavía más la atención luego de dejar en el camino en la ronda anterior a Tigres, por lo que ya tiene identificadas sus fortalezas, así como su deseo de trascender en este certamen.

“Cuando eliminas a un equipo tan fuerte como Tigres y siendo certero, obvio hace que pongas más atención a la determinación que tienen. Estamos conscientes de lo que vamos a enfrentar. Es un equipo bien estructurado, con buenos jugadores; invirtieron mucho dinero para estar en esta palestra, quieren crecer y demostrar que están listos para hacer cosas importantes”.

Otro aspecto a considerar en el juego con los canadienses es el climatológico, mismo que influye directamente en el estado de la cancha, la cual se ha deteriorado y puede afectar a la forma de juego que los cremas acostumbran, tal y como Miguel Herrera lo explicó.

“Del estadio, hemos dicho que la gente está afuera y no pasa nada. Vamos a ver la cancha, esa sí influye. Vimos contra Tigres que el campo era un desastre y de ser así, intentaremos mejorar el funcionamiento de nuestro manejo de pelota. Las condiciones del clima son a favor de ellos, están acostumbrados a jugar con este tipo de frío, pero los jugadores de futbol tienen que acoplarse rápido a lo que pone el clima y la cancha para poder sacar el resultado”, comentó.

ORIBE QUIERE JUGAR

En el particular caso de Oribe Peralta y su presencia en el once que se medirá a Toronto, Herrera confesó que Peralta le comunicó sus ganas de jugar, así como su buen estado físico, por lo que no descartó que pueda aparecer.

“Hemos platicado con él, afortunadamente fue solamente el golpe. En el viaje estuvo bastante bien, un poco adolorido del golpe. Me ha manifestado que está al cien por ciento y que quiere jugar. Veremos en el entrenamiento como está cada uno para pensar en el equipo que inicie”, sentenció el timonel milloneta.

SOBRE EL ARBITRAJE

Está cansado de callar

Toronto.- En estos momentos en donde el cierre del Clausura 2018 se ha apretado en la Liga MX, América se coloca en la cuarta posición, misma a la que cayeron desde hace unas semanas, cuando perdieron el invicto ante Toluca en un duelo que, a decir de Miguel Herrera, fueron derrotados por la actuación arbitral y no tanto por su rival, y aunque había habido mucha mesura en ese tema durante el semestre, el técnico de las Águilas señaló que no se lo guardaría más.

“Se ha apretado la Liga. En los momentos donde América destacó bastante fue también el acomodo de muchos equipos. El cierre es muy difícil, se ven resultados donde los de abajo le ganan a los de arriba. Perdimos el invicto no por Toluca, sino por lo que nos hizo el trabajo arbitral y esa es la realidad, no lo voy a dejar de decir. Ya nos cansamos de estar callados, de no decir nada y cada semana ver esto. Lo tengo que decir, Toluca hizo los goles y aprovechó la circunstancia, pero a nosotros nos hizo perder un arbitraje desastroso, un día malísimo de los árbitros que nos llevó a tomar una derrota que no considerábamos en nuestro calendario”.

Sin dejar el tema, el “Piojo” compartió con ESTO su postura al indicar que no se han magnificado los fallos de los silbantes que han afectado a la escuadra que dirige, esto al tiempo de considerar que los jueces en ocasiones prefieren pitarle en contra a los azulcremas que darles por buena alguna acción por temor de que se les señale de ayudar a los de Coapa.

“Nosotros estamos sin querer hablar. Dicen que todo le ayudan a América y no es cierto. Cuando no estaba aquí a veces dije lo mismo, enfrentaba a América y lo hacía una vez cada dos torneos y si había una mala decisión pensaba eso, pero no te das cuenta que en 17 fechas no es cierto que lo ayudan. A veces el arbitraje te favorece o te perjudica, pero me doy cuenta que para los árbitros es difícil pitarle a América, prefieren silbar en contra una situación dudosa que a darla por buena porque van a decir que nos ayudan. Cuando nos perjudican nadie dice nada, se equivocan y ya. Nos cansamos de que digan que nos ayudan cuando no es así, hacemos nuestro trabajo, los árbitros hacen su trabajo y se equivocan como nosotros, pero es difícil pitarle a un equipo que está en el ojo del huracán”.

SOLIDEZ AMARILLA

Por último, Miguel reconoció que en el duelo ante Cruz Azul, América terminó muy echado atrás, y aunque es algo que no le agrada, resaltó la solidez de su defensa.

“Con Cruz Azul terminamos muy atrás, pero el cuadro demostró solidez con un gran arquero y una defensa que se revolvió bien. Dimos un paso grande”.