Piojo Herrera llama sobrevalorado a Tomas Boy

La etapa de sufrimiento en el América sana poco a poco. El hospital que tenían entre tantos lesionados ya quedó atrás. Ahora, para medirse a los Bravos de Juárez, sólo tienen tres ausencias relevantes. No podrán ver acción Bruno Valdez, Guido Rodríguez y Paul Aguilar. Miguel Herrera, estratega del equipo, aclaró el porqué de que estos tres elementos no acompañen al plantel a la frontera.

“No son lesiones esta vez. Lo de Bruno es por cansancio; a Guido le agarró una infección estomacal muy fuerte. Hoy todavía tenía fiebre. Esperemos tenerlos a los dos para el fin de semana. Voy con Vargas y Aguilera. Aguilar no viaja por decisión técnica“, aclaró.

El “Piojo” insistió en el hecho de que ahora voltea al banco y ya tiene más opciones de jerarquía que le pueden cambiar el partido. Hizo énfasis en que cada día que pasa se encuentran más sólidos.

“Me interesa señalar que el equipo está bien y está sólido. El equipo está más completo. Hay más cambios, a pesar de dos ausencias importantes. Está González, que ya lo hizo bien. Tenemos a Viñas y a Henry. Estamos más fuertes”, aseguró.

TOMÁS BOY NO ES ESPECIAL

Mucha polémica generaron las declaraciones del estratega azulcrema respecto al compañero de profesión que hoy dirige a Chivas, Tomás Boy. Miguel Herrera destacó que la falta de títulos no respalda su trabajo y aseguró que es un gran problema el nunca haber ganado nada con pantalón largo.

“Tomás todavía no despega. No dije que no fuera buen técnico. No sé quién lo sobrevaloró, pero creo que, como jugador, es uno de los más grandes que he visto, pero como técnico no ha ganando ningún título. Romano ha jugado cinco finales, pero no tiene títulos. Es un gran amigo mío, pero no agarra trabajo por lo mismo”, culminó.