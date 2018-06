Pizarro habla de la actualidad de su ex equipo, puntualmente en el caso Almeyda

Guadalajara.- El hecho de ya no ser jugador de Chivas, no impidió a Rodolfo Pizarro hablar de la actualidad de su ahora ex equipo, puntualmente en el caso de Matías Almeyda. “Ustedes están viendo lo que está pasando. Están siendo injustos con él (Almeyda). Para mí ha sido el mejor técnico que ha estado acá, entonces creo que no se lo merece. Espero que se resuelvan las cosas”, aseguró.

A decir de Pizarro, Almeyda es “una persona única” y valoró el aprendizaje que le dejó en su paso por Guadalajara.

“Gracias a Dios he tenido muy buenos técnicos que me han enseñado mucho. Matías es una persona única, me ha enseñado mucho, pero también he tenido muchos técnicos que les debo muchísimo de lo que soy y estoy muy agradecido con ellos”, manifestó.

Al final, Rodolfo valoró el grupo tan unido que lograron armar en el año y medio que fue jugador rojiblanco. Esto al tiempo de confesar que pese a que se confirmó su pase a Rayados, todavía no sabe que será de su futuro inmediato, ya que no ha firmado con Monterrey.

“Matías y todos nosotros logramos hacer un grupo muy unido pese a que a veces no había demasiado plantel, a pesar de todo logramos imponernos a quien fuera. Estuve un año y medio en el equipo y obtuvimos tres títulos. Me voy, pero aún no sé qué pase conmigo y estoy feliz por lo que he hecho aquí y por la unión que hemos tenido. Si Almeyda no hubiese estado aquí no se hubiera logrado nada”, expuso.

AGRADECIDO CON LA GENTE



Rodolfo Pizarro no quiso dejar pasar la oportunidad y mandó un mensaje a los aficionados de Chivas, para los que no tuvo más que palabras de gratitud por el trato que percibió desde su arribo al equipo.

“A la afición pase lo que pase, decirle que es lo más bonito y siempre estaré eternamente agradecido, pese a que aún no sé qué es lo que va a pasar, me llevo eso en el corazón. Desde el momento de mi llegada me recibieron muy bien, siempre me quise entregar con el corazón y es lo más bonito para un futbolista que te reconozcan y que te demuestren que están contigo. Pase lo que pase agradecerle infinitamente a ellos”, cerró.





Refuerzos dan el ejemplo



Guadalajara.- Las cosas se mantienen al rojo vivo en Chivas. Después de que una parte del plantel incumplió la orden de la directiva de presentarse el lunes, el martes fue la misma historia.



Los que sí llegaron a realizar los exámenes médicos a la clínica del doctor Rafael Ortega, fueron las caras nuevas del equipo de cara al siguiente torneo. El defensa central Mario De Luna, el regreso de Alejandro Zendejas, quien estuvo jugando el último semestre con el Zacatepec en la liga de Ascenso y el regreso del portero Raúl Gudiño, quien estuvo militando en el Porto B y jugó la Champions League con el APOEL de Chipre.

En cuanto al resto del plantel nuevamente brillaron por su ausencia. Dejaron en claro que la molestia sigue presente, que seguirán presionando para que se aclare el tema de Matías Almeyda como técnico del equipo, además de que no hay conformidad por el hecho de que les recortaron una semana las vacaciones. La rebelión se mantendría y el plantel completo reportaría hasta el 10 de junio como habían quedado en un principio.

PIZARRO, A EXÁMENES



Una sorpresa fue ver que el que sí se presentó a las pruebas fue Rodolfo Pizarro, quien ya es nuevo jugador de Monterrey. El hecho despertó ánimos positivos en la afición del Guadalajara, quienes pensaban que no se había arreglado con los Rayados, incluso por redes sociales comenzaron una campaña pidiendo que no firmara con los regios, sin embargo, la realidad fue que Pizarro se presentó y fue recibido por el médico del conjunto de la Pandilla. Es decir, realizó los exámenes en la ciudad, por comodidad y tiempo, pero nada tuvo que ver su presencia con Chivas.

GUDIÑO, A LA ORDEN



A pesar de que ya reportó con Chivas, el arquero Raúl Gudiño admitió que no ha hablado con el técnico Matías Almeyda, pues por ahora sólo lo ha hecho con el director deportivo Francisco Gabriel de Anda. “El momento va a llegar, hay que esperar a que se solucione todo lo que está ahí internamente, esperar y estar preparados. Yo estoy a disposición del entrenador que esté, ahora está Matías, mañana no sabemos quién esté”.