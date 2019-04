Por agresión a aficionado, suspenden a Bruno Marioni

Se dio a conocer la sanción de la Comisión Disciplinaria para el estratega de los Pumas, Bruno Marioni, la cual consta de dos juegos y multa económica, esto luego de lo ocurrido en el partido de semifinal de Copa MX.

El exjugador supuestamente agredió a un aficionado al terminar el duelo ante Bravos de Juárez lo que significó la eliminación de los universitarios del torneo copero.

Tras recabar las evidencias necesarias la Disciplinaria informó a través de un comunicado cuál es el resultado de la investigación.

La Comisión Disciplinaria Informa https://t.co/p4bhhvNqAJ#FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/bVYEpqnKY5 — FEMEXFUT (@FMF) 11 de abril de 2019

De esa manera el “Barullo” tendrá que pagar su sanción en el próximo semestre cuándo se reanude el torneo de Copa MX

Marioni se disculpa

Luego de que Bruno Marioni se enfrentara a golpes con un seguidor en su camino a la sala de prensa del Estadio Olímpico Benito Juárez, el técnico de Pumas salió a dar la cara y a explicar su versión de los hechos.

“En el camino se dio una agresión de algunos aficionados a la cual respondí; no voy a justificarme, pido disculpas al aficionado que me agredió, que me dio una patada. Está expuesto el entrenador al tener que pasar entre la gente”, dijo.

Ante ello, el estratega argentino se dio tiempo para ofrecer una disculpa a las instituciones de Pumas y Juárez.