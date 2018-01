¡Por fin! David Beckham tiene su equipo de futbol en Miami para competir en la MLS

Miami, Estados Unidos.- El excapitán de la selección inglesa David Beckham anunció este lunes el nacimiento de un club de fútbol de la Major League Soccer (MLS) en Miami, luego de cuatro años de obstáculos burocráticos y de la oposición de los vecinos al proyectado estadio.

"Traer un club de la MLS a Miami ha sido un viaje increíble", dijo Beckham, desatando las risas de las cerca de 2 mil personas del público en un teatro en el centro de Miami.

Se refería a los cuatro años de obstáculos burocráticos que enfrentó el mediático excentrocampista del Manchester United y Real Madrid, entre otros, desde que anunció su decisión de crear este equipo en 2014, y de la fiera oposición de los vecinos al proyecto de estadio cerca del Downtown.

Beckham dio el anuncio acompañado por sus socios, entre ellos el CEO de Sprint Marcelo Claure, alcaldes locales y el comisionado de la MLS, Dan Garber.

"Vine a esta ciudad por la misma razón que millones de personas lo hacen", prosiguió Beckham, enumerando la diversidad y el buen clima de Miami. "Fue muy difícil por momentos. Había momentos en que Marcelo (Claure) me decía que esto no iba a pasar. Pero yo no me rindo".

En efecto, el viaje fue complicado. Beckham anunció en febrero de 2014 su intención de comprar una franquicia de la MLS para Miami, que gracias a los términos de su contrato con Los Angeles Galaxy podía adquirir a un precio reducido (25 millones).

Pero desde entonces el proyecto ha sido postergado por obstáculos burocráticos y las dificultades de encontrar el lugar adecuado para el estadio.

Estos mismos obstáculos ya hicieron fracasar en el pasado los esfuerzos de tener un equipo de la MLS en una ciudad tan hispana, a pesar de que sería lógico esperar que el futbol tenga una buena recepción aquí.

El Miami Fusion, con el colombiano Carlos 'el Pibe' Valderrama como estrella, acabó jugando en Fort Lauderdale, al norte de Miami, y tuvo una corta vida (de 1997 a 2002) debido a la mínima concurrencia que atraía.

"Esto es un equipo que estará profundamente conectado con la comunidad", dijo el comisionado de la MLS, Don Garber. "Este es tu club, esta es tu ciudad. ¡Es oficial, Miami!", lanzó Garber, y una lluvia de confeti cayó sobre el público.

Hinchas ya celebran

Aunque Beckham no dio detalle alguno de su nombre, colores o jugadores, pues se divulgará hasta dentro de unos días, sin embargo, el equipo ya tiene hinchada y se hizo notar bastante en la larga ceremonia.

Con carteles con la figura de Beckham y el mensaje "Preparados para la gloria. Vamos Miami", el grupo apodado "Legión del Sur" interrumpió el acto con cánticos y consignas que crearon un ambiente similar al del comienzo de un partido de futbol.

"Miami es una ciudad hecha con sueños. Ahora he hecho mi sueño realidad", dijo un Beckham visiblemente emocionado.

