Por grito homofóbico, México podría quedar fuera de competencias: Yon de Luisa

Yon de Luisa habló tras el grito homofóbico que se ha presentado en el Preolímpico y dejó claro que una sanción viable sería jugar la final sin público, pero más adelante México podría quedar fuera de competencias internacionales si no se controla.

«No tiene que ver con la calificación (a Juegos Olímpicos). Tiene que ver con jugar el próximo partido a puerta cerrada. Si tenemos la oportunidad de jugar la semifinal y ganarla, creo que sería muy triste no poder jugar una final con nuestra gente apoyándonos«, expresó el presidente de la Federación Mexicana de Futbol.

Recalcó que el boleto a Tokio 2020 no estaría en riesgo: "En este caso en particular no, pero más adelante si no logramos (detener el grito) para las próximas competencias, sí corremos el riesgo de que no podamos participar en competencias internacionales.

"Desde luego tenemos conocimiento de los comentarios que nos ha hecho llegar la FIFA, estamos trabajando. Todos los protocolos diseñados bajo la reglamentación FIFA los estamos implementando, esperamos el apoyo de toda la afición mexicana, la FIFA ha sido clara en su postura en qué está clase de actitud no se debe permitir en los estadios, trabajaremos para que sea un evento de convivencia y conmemorando el soporte del desarrollo y la paz, tomar esa decisión casa uno de nosotros cuando vamos al estadio, no hay que insultar o menospreciar a alguien más, nuestra afición ha demostrado una gran altura históricamente”, expresó De Luisa.

Cuestionado sobre las medidas a tomar, destacó que el protocolo que se publicó hace un par de años es el mismo que está vigente: un anuncio por las bocinas del estadio, detener el partido por unos momentos y suspenderlo definitivamente en el caso de que se escuchen tres gritos en la tribuna.

“Las medidas ya están, se publicaron desde el 2019, comenzó con una promoción a nivel seleccionados y clubes, la promoción se comenzó a principios del 2019, y el protocolo se comenzó a aplicar en el 2020. El protocolo es el mismo, recordar que quien lo lleva a cabo es el árbitro central, muchas veces lo que se escucha en una parte de la tribuna no necesariamente lo escucha el árbitro, es importante la comunicación de los comisarios con los árbitros”, comentó.

Estadios de la CDMX continuarán cerrados

De Luisa pidió que el público omita proferir el insulto para evitar un regreso a estadios cerrados: "Hacemos la solicitud a todos los asistentes para la semifinal del próximo domingo de que nos abstengamos de utilizar ese grito que no nos conduce a nada bueno. Sabemos que pueden venir sanciones de FIFA para cualquier torneo que estemos participando. Si hoy tenemos oportunidad de tener algo de afición en los estadios, la debemos de aprovechar y que no por sanciones regresemos a estadios vacíos".

Pronto volverán a Estados Unidos

Los partidos amistosos que México ha disputado en Europa han provocado gran felicidad en todos los integrantes de la familia del futbol mexicano, los resultados han sido positivos y se han enfrentado rivales muy interesantes, pero en la Federación Mexicana de Futbol no se han olvidado que en Estados Unidos también tendrán compromisos importantes, aseguró Yon de Luisa.

“Yo creo que fue una decisión de oportunidad y no la oportunidad de salir de Estados Unidos, sino de jugar en Europa, el hecho de que allá el futbol ya estuviera en operación desde verano del año pasado y que las selecciones estuvieran en competencia nos permitió abrir estas oportunidades”, comentó. “Ha sido muy positivo, pero tenemos grandes partidos contra otras selecciones que jugamos en Estados Unidos y esa parte la recuperaremos pronto”.

Cuestionado sobre el trabajo de Gerardo Martino y Jaime Lozano en los actuales procesos, el presidente de la Federación Mexicana de Futbol explicó que los dos técnicos han hecho un gran trabajo en sus respectivos cargos.

“Estamos muy contentos con los resultados, el trabajo del Tata ya tiene dos años con este impulso de la Selección Mayor, con resultados cada vez que nuestros jugadores saltan al campo, en el caso de Jaime Lozano su labor ha sido maravillosa, esperemos un gran resultado el domingo por la noche y que se pueda consolidar todo este proyecto en el verano”, analizó.

Yon de Luisa sabe que la actual camada de jugadores da para soñar, pero lo primero será sentenciar el boleto a las semifinales del Preolímpico.

“Vámonos por partes, lo primero es estar en los Olímpicos y tener un gran resultado, siempre va a ser el sueño de tener otra medalla como lo hizo en Londres esa generación dorada, me parece que hoy tenemos jóvenes de capacidades extraordinarias que nos permiten soñar con tener una gran actuación y que estos jugadores lleguen a formar parte de una selección mundialista”, puntualizó.