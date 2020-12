¡Porteros que recibieron gol de Messi, ganan cerveza edición especial!

Lionel Messi batió la marca de Pelé sobre más goles con un mismo club con 644, es por ello que para homenajear la proeza por el futbolista del Barcelona se regalaron botellas de cerveza a cada uno de los porteros a los que les ha marcado.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

A través de las redes sociales, el mítico guardameta Gianluigi Buffon y el guardameta titular del Atlético de Madrid, Jan Oblak, presumieron los presentes hechos por Budweiser.

"Gracias por las cervezas. Lo tomaré como un cumplido. ¡Tenemos grandes batallas a lo largo de los años! Felicitaciones por romper el récord de 644 Messi! realmente es un logro increíble. ¡Salud!", escribió Gigi, mostrando la cerveza.

.@budfootball... thanks for the beers.🍻 I’ll take it as a compliment. 😉 We have great battles over the years! Congratulations on breaking the 644 record #Messi! it really is an unbelievable achievement. Cheers! #BeAKing #ad pic.twitter.com/Rvz2kSv23B — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) December 24, 2020

Oblak por su parte, también agradeció el gesto: "Felicitaciones por tu gran logro de 644 goles, Leo. Nunca me ha gustado encajar, pero el desafío de detenerte también saca lo mejor de los porteros. Gracias por el regalo especial".

Congratulations on your great achievement of 644 goals, Leo. I never like conceding but the challenge of stopping you brings the best out of goalkeepers too. Thank you @budfootball for the special gift. #BeAKing #Messi pic.twitter.com/3Nmn9dVycu — Jan Oblak (@oblakjan) December 24, 2020

Los arqueros que más botellas recibirán en este homenaje serán Diego Alves, quien recibió 21 goles de Messi e Iker Casillas con 17 botellas aseguradas.

Te recomendamos el podcast ⬇️

Apple Podcasts

Google Podcasts

Spotify

Acast

Deezer

Amazon Music