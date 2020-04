Premier League no regresará en mayo y quiere reducir salario de jugadores

La Premier League no se reanudará en mayo, pero espera obtener de los jugadores una reducción de salarios del 30% de sus ingresos anuales, para hacer frente a la crisis económica surgida con la epidemia del Covid-19, anunció el organismo en un comunicado.

"Los clubes de Premier League decidieron por unanimidad consultar a los jugadores sobre un conjunto de medidas que combinan una reducción y un aplazamiento condicional de los salarios por un total que representa un 30% del monto anual", escribe la instancia que organiza el campeonato de Inglaterra.

The late, late, LATE show...! ⏱



But which strike is the most iconic last-gasp goal in #PL history? pic.twitter.com/bIQQPdxDFd — Premier League (@premierleague) 3 de abril de 2020

Este anuncio, al término de una reunión de todos los accionistas de la Premier League, es una respuesta a las críticas recibidas, incluida una petición del gobierno, para que los jugadores tomaran consciencia y tuvieran un gesto importante en la presente crisis, como ya han hecho clubes de primera plana de otros países europeos.

Este viernes por la mañana, un portavoz del primer ministro Boris Johnson confirmó que las declaraciones del jueves del ministro de Sanidad Matt Hancock, pidiendo a los jugadores tomar parte del esfuerzo nacional, suponían "el punto de vista del gobierno".

Los clubes también "admitieron que la Premier League no se reanudará a principios de mayo y que la temporada 2019/2020 solo podrá seguir cuando sea posible de forma segura y adaptada", añade el comunicado.

Unloading their sleeves 🧙‍♂️ pic.twitter.com/MW23tqE1rK — Premier League (@premierleague) 3 de abril de 2020

"El objetivo común sigue siendo terminar todos los campeonatos nacionales y los partidos de Copa que quedan por jugar, para permitirnos mantener la integridad de todas las competiciones", precisa.

"Todo regreso a la competición solo se hará con el apoyo total del gobierno y cuando las recomendaciones médicas lo permitan", concluye.