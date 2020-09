Premier League pide que aficionados vuelvan a estadios "lo antes posible"

Ante la fuerte crisis por Covid-19, el presidente ejecutivo de la Premier League, Richard Masters, advirtió que es importante que los aficionaos vuelvan a los estadios, pues de no hacerlo los clubes se estarían enfrentando a pérdidas millonarias.

Según Masters, el impacto económico total en los 20 clubes de la competición podría ser de 700 millones con miras a la temporada 2020-21.



La nueva campaña de la Premier League arranca este martes y lo hará a puerta cerrada, como todos los partidos de la liga desde que esta se reanudó en junio.

"Tenemos que conseguir que vuelvan los aficionados a los estadios lo más rápidamente posible, es lo que más echamos de menos económicamente y en otros sentidos. Es la prioridad número uno", dijo Masters a la cadena británica BBC.



De momento no hay planes para que los aficionados vuelvan a los campos hasta octubre, como mínimo; y esta semana la Premier anunció que todos los encuentros del mes de septiembre serán televisados por los diferentes operadores, medida que antes estaba bloqueada para incentivar la asistencia a los estadios.



"No es sólo lo que no se genera dentro del estadio, es que cada partido de Premier League, de media, genera 20 millones para la economía local y nacional, así que queremos jugar nuestra parte para recuperar la economía", apuntó el directivo.



De momento, se ha probado en un amistoso entre el Brighton & Hove Albion y el Chelsea la asistencia de unos 2.500 espectadores, mientras que en Escocia ya desde este fin de semana se probará con un grupo reducido de aficionados en los partidos del Aberdeen y el Celtic.