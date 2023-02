Rompiendo quinielas: Wolves golean 3-0 al Liverpool en la Premier League

Los Wolves tomaron un respiro. Los Lobos aprovecharon la mala racha del Liverpool para superarlos cómodamente 3-0 en casa y alejarse tres sitios de la zona de descenso. El cuadro amarillo llegó 20 puntos. Los dirigidos por Julen Lopetegui han mejorado en las últimas semanas y se ve reflejado en la cosecha de unidades.

El mexicano Raúl Jiménez solo estuvo media hora en el campo, pero se mostró participativo, remató tres veces a la portería e incluso se quedó cerca de marcar el cuarto gol.

Los Reds siguen en picada. Wolverhampton siempre supo que el juego en el Molineux era su oportunidad para vencerlos y tomar revancha tras la eliminación en la Copa FA.

El juego se pronosticó más cerrado, hasta de pocos goles, pero la realidad fue distinta. Liverpool está en un bache del que no puede salir.

FULL-TIME Wolves 3-0 Liverpool



A dominant performance from Julen Lopetegui’s side sees Wolves climb up to fifteenth#WOLLIV pic.twitter.com/faUx9oztsw — Premier League (@premierleague) February 4, 2023 Movement at the foot of the table 🍿 pic.twitter.com/utpSL6y73K — Premier League (@premierleague) February 4, 2023

Los Reds hasta mala fortuna tienen. Los Lobos se pusieron al frente en el marcador con un autogol de Joel Matip, el alemán quiso despejar un centro de Hwang-Hee-Chan, pero terminó metiéndolo en su portería. Allison Becker no pudo hacer nada para sacar el balón. Matip quedó nervioso y casi provoca otro gol de los Wolves.

Liverpool quedó tocado, hubo espacios en el campo y Craig Dawson acrecentó el marcador con un remate potente en el área. Los Wolves no pensaron tener tan rápido una ventaja de dos goles.

Jürgen Kloop se notó desconsolado en la banca. La época en la que nadie le ganaba a los Reds está enterrada.

Foto: AFP

Los Lobos siempre tuvieron controlado el juego. Hubo cambios, deseos de acercarse en el marcador por parte del Liverpool, pero pocas veces pusieron en aprietos a José Sa. Darwin Núñez tuvo la más clara, sin embargo su remate fue al cuerpo del portero.

Con todo en calma Lopetegui le dio ingreso a Raúl Jiménez. El mexicano corrió, pidió el balón, trató de asociarse con Adama Traoré.

Raúl provocó una tarjeta amarilla para Joe Gómez y luego en la recta final del partido tuvo la oportunidad de marcar, pero no remató bien un pase de Traoré.

La cereza del pastel la puso Rubén Neves con un remate en el área a pase de Adama.

Los Lobos ganaron, se alejan un poco de la zona de descenso y toman energía para lo que resta de la temporada.

Nota publicada en ESTO