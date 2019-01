Presentan a Diego Lainez como nuevo jugador del Real Betis

El sueño europeo comenzó para el canterano americanista, Diego Lainez, que oficialmente fue presentado como nuevo jugador del conjunto del Real Betis.



La presentación fue a cargo del presidente del club español, Lorenzo Cerra Ferrer, el cuál explica que se hizo un gran esfuerzo por llevar a Lainez a su plantilla.

Diego era pretendido por varios clubes

“La dirección deportiva se decidió a traerlo, por ello viajamos a México para finiquitar todo, para nadie es sorpresa el saber que Diego era pretendido por varios clubes, se hizo todo lo posible por ganar la pugna y las cosas se dieron por si solas”, comentó.

Ferrer agregó: “Pensamos en el presente, se incorpora a una plantilla que siempre se encuentra jugando torneos de coperos, Lainez es lo que buscábamos en esta segunda vuelta de la liga, juventud, nivel de juego, y todo eso lo tiene él”.

"Me siento bien, estoy en un buen nivel"

Luego de ello dieron paso a las palabras del ahora delantero del club sevillano.

“Me siento bien, estoy en buen nivel y estoy dispuesto a la decisión del técnico, él evaluará cuando esté listo para debutar. Trabajo de la mejor manera y me enfoco a lo mío. Por ahora solo hemos trabajado cosas tácticas, en su momento él me dirá en donde debo jugar y sacar más provecho a mis cualidades y aportar cosas al equipo”, explicó.

Agradezco muestras de cariño

Sobre la expectativa que se tiene de su llegada, Lainez dijo que agradece las muestras de cariño y no cae en comparaciones de la prensa al señalarlo como “El Messi Mexicano”.

“Estoy feliz de que me muestren su cariño, yo solo me enfoco en el Betis y no caer en comparaciones”, explicó.