Presentan a Nacho Ambriz con el León

León.- La Fiera tiene nuevo “domador” y este miércoles ha presentado en su estadio a Ignacio Ambriz. Equilibrio es el nombre del juego para el ex timonel de Puebla, San Luis, Chivas, Querétaro, América y Necaxa, de tal forma que esta nueva versión de La Fiera buscará orden en cada línea y con base en eso se intentará recuperar protagonismo en la Liga MX.“Mis equipos normalmente tienen mucho equilibrio, por ahí me tachan de defensivo, pero yo tengo que buscar equilibrio tanto en la parte ofensiva como en la defensiva, intentar que el equipo juegue en 40 metros a lo largo y ancho del campo”, comentó Nacho.



El nacido en la capital del país conoce a este León mucho más de lo que algunos piensan. “Ya lo tenía visto, León ha formado un gran equipo, es cierto que ahorita la situación no está tan bien, pero se está a cuatro puntos del octavo lugar y me tiene muy contento de que veo un equipo joven, con jugadores de experiencia y debemos ponernos todos de acuerdo, porque aquí todos debemos de correr y luchar”, propuso.

“Sé que tengo en mis manos un buen equipo, hay que trabajar, tampoco los entrenadores, cuando llegamos, somos magos y traemos una varita mágica para que todo funcione, pero yo me respaldo mucho en los jugadores para ver qué podemos hacer”, agregó.

CAPA ANTICRÍTICAS

Ambriz se dijo un técnico al que siempre le ha tocado ir contracorriente, aguantando toda clase de críticas, sin embargo, entiende la postura de cada aficionado. “Lo que pueda decir la afición está en todo su derecho, a lo mejor para mucha gente no soy de su agrado, pero lo único que sé es trabajar. Llevo 35 años en el futbol, han habido cosas buenas, malas, muy malas y al final la piel esta curtida, no pasa nada, entiendo que se me va a exigir. Cuando jugué aquí me exigieron y hoy más, pero me comprometo a trabajar y a que este equipo vuelva a ser de garra y lucha”.

Haber tomado las riendas del León “significa mucho, porque ahora estoy más maduro, con mucha confianza, me siento capaz de asumir esta responsabilidad; a este equipo lo estudié y tiene grandes jugadores que te pueden permitir hacer un futbol vistoso”.

Édgar Solano y Gerardo Esquivel acompañarán a Nacho como auxiliares; Diego Cejas será el entrenador de porteros y se está por confirmar un tercer auxiliar de casa, entre Alejandro Corona y Christian Martínez.