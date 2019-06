Presentan a Enrique Meza como nuevo técnico de Tiburones Rojos

Boca del Río, Ver.- Fidel Kuri Grajales presentó formalmente a Enrique Meza Enríquez como el nuevo técnico de los Tiburones Rojos de cara al Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, en el cual buscará abandonar las posiciones del descenso y llevar a Veracruz a una estabilidad que nunca ha tenido.

Enrique Meza firmó un contrato por un año con la institución rojiazul y anunció que estará acompañado por sus hijos Enrique y Diego Meza, con los que trabaja ya en su cuerpo técnico desde este lunes.

"Trabajarán conmigo mis dos hijos, ellos están preparados, contra lo que se pueda pensar, ellos están para apoyarme con toda la metodología y es la primera vez que estarán conmigo, no ando arrastrando la cobija", explicó mientras confirmaba la noticia sobre sus colaboradores en este proyecto.

La presentación del “profe” Meza se realizó este martes en el estadio Luis “Pirata” de la Fuente. El experimentado estratega llegó muy temprano al inmueble del fraccionamiento Virginia acompañado por el dueño del equipo Fidel Kuri Grajales.

De entrada, aseguró que en este equipo no habrá espacio para los que no quieran estar, estableciendo que su filosofía de trabajo la llevará a que Veracruz sea un equipo solidario, con deseos constantes de superación y principalmente buscando que sume los puntos necesarios que le den esa estabilidad que necesita.

"Quiero que Veracruz juegue mejor, que pueda buscar la calificación, pero estamos en cero en la porcentual y es una pequeña ventaja, pero hay que ir paso a paso, una cosa es jugar bien, y otra jugar bonito, y yo quiero que el equipo juegue bien par que obtenga puntos.

Tenemos una forma de jugar donde no hay espacio para la flojera, no hay espacio para los que no quieran hacer nada, debemos tener una participación colectiva muy intensa”.

El profesor Meza aceptó que está al tanto de la situación que ha vivido el equipo en este último semestre, precisando que mantenerse en peinera división sin duda fue una buena noticia para todos.

"Estoy con la ilusión integra, como si fuera un joven entrenador, el estómago me hace cosquillas, queremos hacer un equipo altamente competitivo, este año le fue muy mal, pero hubo momentos que llegó a jugar bien, pero no lograron los goles y el equipo fue desmotivándose, no me imagino a Veracruz sin futbol”.

Por su parte Fidel Kuri reveló que la restructuración en el club va en marcha, aseguró que habrá cambios importantes y aunque no adelantó nombres, confirmó que está en busca de un presidente y un director deportivo, con la idea de hacer sólido el proyecto, respaldar a Enrique Meza y principalmente “ya quiero disfrutar los partidos y no estar preocupado”.

Kuri Grajales mencionó que la decisión de quienes se van y quienes llegan al equipo en cuanto a jugadores se refiere, será del profe Meza, él no se meterá pero estará pendiente de las necesidades del club.

"Ya no habrá draft, se va ir a Cancún yo creo sólo de vacaciones, el profe Meza va decidir quiénes se quedan, quiénes se van, va observarlos, se tomarán decisiones esta semana".

Se mostró complacido de mantener la categoría y en adelante espera que Veracruz tenga una nueva historia en el Fútbol Mexicano.

"Qué bueno que se pudo rescatar el descenso, y pagar lo que se tenía que pagar, muchos critican, pero tuvimos suerte los veracruzanos se pudo pagar, dar vuelta la página, hacer las cosas, bien y realmente los jugadores que se queden sientan la camiseta":

Sobre los rumores de venta del equipo, la salida de jugadores clave del equipo como Sebastián Jurado, Kuri desestimó las versiones y aseguró:

“Hay muchos fanfarrones que dicen quieren comprar el equipo, tener un equipo de primera división no es fácil. Tenemos que hacer esfuerzo de todos. Si hay que decir las cosas como son y no satanizar tanto al club. Gobierno no me ha apoyado en nada”.

En tono de broma dijo que le hubiera gustado estar en el período en el que Fidel Herrera fue gobernador de Veracruz y confirmó que ya se reunió con el actual mandatario estatal Cuitláhuac García, aunque no reveló de qué trató dicha reunión.

El directivo escualo expresó que el equipo está sano y limpio, señalando que estará al corriente de los pagos poco a poco y una vez se analice al plantel de estarán dando a conocer las bajas. Kuri reconoció que el equipo fue un desastre y espera que no vuelva a ocurrir lo mismo en el futuro.

“Tocamos fondo y pagamos lo que teníamos que pagar, critican que no fue deportivo. Hay que darle vuelta a la página, hay que hacer las cosas bien, que los jugadores que vengan se pongan la camiseta”.

Fidel Kuri Grajales concluyó manifestando que no puede descartar nombres como Jorge Urdiales y Christian Giménez para integrarse a la nueva directiva de Veracruz, pero precisó que eso se verá más adelante.