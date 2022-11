¡Del pulpo Paul hasta un tigre! Ellos son los animales que predijeron resultados del mundial

Con la llegada de Qatar 2022, el ambiente futbolero nos ha hecho recordar a algunos animalitos que se volvieron protagonistas durante las justas mundialistas gracias a sus "predicciones".

Desde pulpos hasta tigres, no importa la especie ni raza, los animales que han tenido la "capacidad de adivinar" el resultado de un partido se han vuelto celebridades que jamás olvidaremos y es por ellos que hoy los recordamos durante su paso por las Copas del Mundo.

Pulpo Paul

El cefalópodo es considerado el pionero dentro de los “adivinos salvajes”. Se dio a conocer en la Eurocopa del 2008 cuando acertó cuatro de los seis partidos que le pusieron.

Sin embargo, fue en Sudáfrica 2010 cuando su popularidad explotó al “profetizar” correctamente los siete partidos que disputó Alemania, además de la Final que ganaría España a Países Bajos. Lamentablemente el querido “Paul” murió poco después de finalizar el mundial.

Ni el pulpo Paul se animo a tanto... pic.twitter.com/KsBvzZmPTk — oscar cabrera🇵🇾 (@oscabrera93) March 25, 2022

Armadillo Norman

Después de la lamentable partida del molusco, el mundo del futbol exigía un nuevo “oráculo” en el cual confiar.



Afortunadamente para Brasil 2014 llegó Norman, el armadillo, aunque su fama solamente duró un partido; apostó por la “canarinha” en la humillante goliza de 7-1 que les propinó Alemania a domicilio.

This armadillo named Norman, Germany's #WorldCup oracle pic.twitter.com/KDuvJxsgPS — Kajsa Isteka (@KajsaIsteka) June 16, 2014

Tigre Fedor

Después de caballos, gatos, cabras y más que intentaron igualar a nuestro Paul, otro animal captó la atención de los mexicanos, ese fue Fedor el tigre.

Los reflectores se postraron sobre él cuando predijo que Alemania le ganaría a México en Rusia 2018, y después de que el Tri venciera a los campeones del mundo.

O tigre 'Fedor' faz seu 'palpite' para a partida entre Alemanha e México ao pegar um pedaço de carne da caixa decorada com a bandeira da Alemanha no zoológico de Muenster, na Alemanha. As seleções se enfrentam no domingo (17) (Foto: Guido Kirchne/DPA/AFP) pic.twitter.com/agdci1xYH1 — Thereza Fontoura (@therezafontoura) June 20, 2018

Gato Aquiles

El tigre Fedor no fue el único en Rusia, hubo otro felino que llegó con sus predicciones: el gato Aquiles

Aquiles era un gato blanco y sordo que predijo a Rusia derrotando a Arabia Saudí en el duelo de apertura de la Copa del Mundo 2018. Siempre elegía entre dos platos de comida con banderas de las selecciones participantes.

Los responsables de Aquiles lo eligieron para dar los pronósticos debido a su sordera, pues en su momento aseguraron que sufriría menos estrés al realizar sus predicciones frente a las cámaras.

Publicada originalmente en el ESTO