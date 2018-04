Pumas busca la liguilla ante el Gallos de Queretaro

Aún sin tener el pase asegurado a la fiesta grande, en Pumas se concentran en lo que puedan hacer este fin de semana contra los Gallos, por lo que minimizan la combinación de resultados que se puedan y se enfocan en lo que verdaderamente les compete, por lo que de entrar a la Liguilla serán el caballo negro.

El torneo irregular hizo que su participación a la Liguilla se ponga en duda hasta la última fecha, pero Alfredo Saldívar aclaró que con el perfil que Universidad Nacional tiene, pueden vencer a cualquier rival y ya instalados en la fiesta serán un rival de cuidado que nadie querrá enfrentar.

“Pumas ha sido de perfil bajo siempre. Con el trabajo y el esfuerzo que ponemos se habla de nosotros no por contrataciones ni tanto dinero que se invierte sino por todo el esfuerzo y ser un buen equipo. Entonces entrando a Liguilla podemos sorprender a cualquiera”, dijo para ESTO.

De la misma forma, el mexicano de 28 años sabe que el pase a la fase final depende de ellos y de la victoria que consigan contra los queretanos.

“Nos hemos planteado metas cortas. No quiere decir que pensemos cortito, pero es partido por partido. Ya hicimos lo difícil que es estar nuevamente en puestos de Liguilla y depende de nosotros. Ahora cerramos en casa porque de nada va a servir regresar a esos lugares si no culminamos bien y no calificamos. Vamos a hacer lo nuestro con nuestra gente e intentar ganar y mantenernos en este sexto lugar para en otras instancias poder recibir en casa”.

Alfredo aseveró para el Diario de los Deportistas que Ciudad Universitaria es un estadio difícil para el rival y que sin duda pesa mucho para los equipos que lo visitan.

“Definitivamente y creo que el domingo va a ser así. Creo que después del bache que tuvimos la gente dejó de ir un poco, pero el domingo nos va a apoyar con todo. Va a querer ver a su equipo calificar”.