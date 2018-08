Marcelo Díaz se despide de Pumas con emotiva carta

La etapa del chileno Marcelo Díaz en el futbol mexicano llegó a su fin. El talentoso mediocampista andino salió de Pumas para irse a jugar al futbol argentino, donde defenderá los colores del Racing.



Como ocurre siempre que un jugador se marcha, Marcelo ha querido despedirse de los Pumas con un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales.

Agradecido, el famoso “Chelo” asegura que en su estancia en México se convirtió en un admirador de su cultura, de su gente, así como de los colores de los Pumas, equipo del cual asegura siempre será aficionado.

“Hoy me toca partir y nuevamente me llevo una maleta cargada de ilusiones, pero también me voy con el corazón lleno de lindos momentos vividos en este lindo país, me convertí en un admirador del pueblo mexicano y un aficionado de los PUMAS. Me siento muy orgulloso de haber defendido estos colores como si siempre hubiera sido mi lugar, los llevaré siempre en mi corazón. Mis mejores deseos para el futuro! #GOYA”, escribió Marcelo.