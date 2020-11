Pumas elimina al Pachuca y avanza a semifinales

Pachuca no le dio la vuelta porque no quiso. Se cansaron de fallar ante la puerta de Julio González y lo pagaron caro. Guzmán y Dávila fueron los que tuvieron las más claras en la primera mitad, pero no la metieron.

Pumas, con su futbol rocoso e incómodo, recompuso en el segundo tiempo y nulificó los cambios ofensivos de Pezzolano. Ni Sosa, Nurse, Pardo o González fueron solución.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Al final, tanto centro y tanto tiro no sirvió de nada, 0-0 final. Los felinos se instalaron en las semifinales del Guardianes 2020.

Pachuca no dudó ir al frente ni un segundo. Lam primera de peligro Salió de los pies de Dávila. El sudamericano el robó al balón a Vigon, entró al área con una pared, pero Julio González volvió a ser factor y salvó su meta.

📷 Imágenes del primer tiempo.#LiguillaAzulYOro #SoyDePumas pic.twitter.com/aqcv3KxQbw — PUMAS (@PumasMX) November 29, 2020

El mismo andino se perdió otra vez una jugada clara. Roberto de la Rosa probó de larga distancia, el rebote le cayó

a Dávila, probó de zurda, pero pasó apenas desviado del poste izquierdo de los universitarios.

Pumas jugó al contragolpe y casi le sale. Un buen desborde de Carlos Gutiérrez finalizó en un remate de Waller con la pierna derecha, aunque no conectó bien y desaprovechó una buena oportunidad.

Paulo Pezzolano ganó la partida de inicio con los tres mediocampistas por el centro, ante Vigon y lira, los dos que puso Lilini. La posesión y las acciones de peligro fueron para los visitantes.

El guion no cambió. En la necesidad de los de la Bella Airosa por dos anotaciones, Pumas aguantó y se volvió a salvar. Tras un mal despeje de Julio González, Pachuca realizó uno de los pases verticales a las espaldas de los defensas, Figueroa recibió, recentró de primera y Dávila remató al travesaño.

Futbol Hallan bombas de la II Guerra Mundial en centro de entrenamiento de la Roma

El siguiente que falló fue Guzmán. Quedó solo ante Julio González y voló su disparo desde la pierna zurda. Carlos Gutiérrez se convirtió en la llave de peligro para los universitarios.

En los constantes cambios de banda y cortes hacia el centro, encontró una asociación con González, quien lo dejó solo ante Ustari. Carlos probó con un tiro de calidad hacia el poste lejano, pero Ustari se exigió al máximo y extinguió la única clara de Pumas.

Ya en el complemento, Pumas dejó ver que el regaño fue fuerte en el vestidor. En los primeros instantes, tuvieron más posesión, más tiros a puerta y más intensidad en el campo rival. Se quedaron cerca en un par de ocasiones, aunque les falló el último toque.

Pezzolano no se quedó conforme. En el entendido de que podrían ser sus últimos 45 minutos del torneo, movió sus piezas. Prescindió de Dávila y de Figueroa para darle ingreso a Erick Sánchez e Ismael Sosa. Poco a poco recuperó el balón, aunque ya encontró a un mejor felino en el fondo.

Por más que Tuzos insistió, no lo encontró. Dentro del ajedrez hidalguense también entraron Pardo y Nurse.

Carlos Gutiérrez mantuvo su peligrosidad. En un contragolpe, recorrió toda la banda, recortó hacia el centro y probó a puerta, aunque su tiro pasó por encima. Tras esa jugada, vio su salida.

Al campo saltó Juan Manuel Iturbe para mantener la intención, cazar en una contra a los hidalguenses. En la recta final del partido, a lluvia de centros se hizo presente. Nuevamente, Julio González se elevó por los aires en cada centro para reafirmar su rol de líder en el fondo.

Te recomendamos el podcast ⬇️

Apple Podcasts

Google Podcasts

Spotify

Acast

Deezer