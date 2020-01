Pumas femenil arrancó sin garra y cae ante Puebla

Pumas no deja de sufrir en su categoría femenil. El Apertura 2019 no fue su mejor torneo y la esperanza de una mejora estaba puesta en el naciente Clausura 2020, torneo que inauguraron en La Cantera, ante el Puebla. Las Felinas pagaron caro su nula idea para generar acciones de peligro y cayeron 0-3 ante La Franja que no dejó de generar sensaciones de peligro. Mirelle Arciniega, en dos ocasiones, y Andrea Ortega le quitaron la garra a las auriazules con sus anotaciones en el juego.

Puebla comenzó a orquestar de atrás hacia adelante en el juego. María López encontró espacios por la pradera derecha con su velocidad, aunque a la hora de buscar la portería no tuvo éxito. La inercia ofensiva se mantuvo para la visita. En los linderos del área, Mariam Castro recortó, Mirelle Arciniega le hizo la pasada y su compañera le respetó el esfuerzo, la 20 sacó un escopetazo a primer palo, inalcanzable para Melany Villeda. ¡La explosión de júbilo llegó al terreno de juego!

Pumas respondió tibiamente con desbordes por la derecha. Palito se animó y se sacó de encima a dos poblanas, no corrió con la misma suerte con una tercera defensora. Puebla se acercó al arco felino con ayuda de la pelota detenida. Tiro de esquina cerrado cobrado por Arciniega, la pelota impactó el travesaño y quedó a la deriva, Andrea Ortega aprovechó la confusión y la mandó a la red. La ventaja se amplió.

Con las jugadoras felinas encerradas en su propio terreno, Anguiano buscó el tercero, Diana lanzó escopetazo venenoso con dirección al ángulo, la cancerbera se estiró y con ayuda del travesaño evitó la caída de su marco.

Todavía hubo tiempo para una más de peligro, Arciniega entró al área completamente sola, ante la salida de Villeda, la atacante hizo una “vaselina” que de milagro no entró, la caprichosa encontró como destino el larguero.

En el complemento La Franja del Puebla cedió por completo el control de la pelota, el planteamiento fue claro: sentenciar el cotejo al contragolpe.

Las auriazules intentaron crear, pero siempre se encontraron una zaga bien parada. La de mayor peligro fue de Daniela Sánchez, la 27 recibió pelotazo y jaló al gatillo y la acción se murió por un costado. Las transiciones ofensivas de las de la Angelópolis siempre fueron peligrosas, Arciniega recibió en el área un trazo desde la izquierda, con toda la cautela del mundo la controló. En el remate, Villeda fue mejor, llegó a barrer para evitar el tercero en contra. La portera felina volvió a ponerse la capa de heroína en el juego. Centro del Puebla por derecha, la delantera encarnada ya se relamía los bigotes al encontrar la cabaña completamente sola, Melany había sido techada, pero alcanzó a regresar de manera espectacular y salvó en la línea. Con el tiempo encima, Arciniega finiquitó las acciones. La ariete vio que Villeda estaba adelantada y sacó un disparo desde fuera del área que terminó en el arco. ¡Golazo! No hubo tiempo para más, Puebla se adueñó de los primeros tres puntos. del CL 2020.