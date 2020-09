¡Pumas, imparables! Golean 4-1 a Puebla y siguen invictos

La Universidad está en plan grande. Ya transcurrió prácticamente medio torneo y no ha habido rival capaz de doblegar a unos Pumas que semana a semana lucen más sólidos.

Puebla se presentó en Ciudad Universitaria con la idea de complicarle la tarde a los auriazules y aunque de inicio lo hicieron con el gol de Reyes, los felinos no perdieron la calma y gol a gol fraguaron la goleada de 4-1 con los tantos de Álvarez, González, Vázquez y Dinenno.

Discretos, pero muy efectivos, los del Pedregal avanzan firmes y amenazan con pelear con todo por un boleto directo a la Liguilla.

Pumas saltó a la cancha del Olímpico Universitario con la motivación de mantener el invicto y ser el único de toda la Liga MX con esa condición en lo que va del certamen. Las condiciones parecían ideales para que esto sucediera, ya que a pesar de lo ordenado que suele ser Puebla como rival, particularmente en su cuadro bajo, las bajas por Covid-19 propiciaron que Juan Reynoso presentara una oncena parchada, con algunos jugadores que usualmente no van de inicio.

Te presentamos el resumen de nuestro triunfo por 4-1 esta tarde en Cd. Universitaria vs. Puebla.#Volveremos #SoyDePumas pic.twitter.com/JqrkqVqiBv — PUMAS (@PumasMX) September 6, 2020

Pese a eso, los Camoteros resultaron un hueso duro de roer para los universitarios. Con una zaga bien parada y mucha gente en el medio campo, los de la Angelópolis lograron cerrarle los espacios a su rival por un lapso de tiempo considerable y no solamente eso, ya que en las contras buscaban atacar a velocidad, por lo que en una jugada donde sorprendieron a la defensiva auriazul lograron ponerse adelante en el marcador.

Omar Fernández se salió del guion con un taconazo que habilitó a Salvador Reyes. El mediocampista se metió a la espalda de los defensas, recibió el pase y sin marca, se enfiló para quedar mano a mano ante Alfredo Talavera. Con sangre fría, el camiseta 26 poblano definió cruzado para mandar a guardar la de gajos. ¡Gol de Puebla!

La Universidad había sido puesta a prueba. Tenían la misión de abrir un complicado cerrojo poblano y aunque tenían la posesión de la pelota, no generaban ocasiones de peligro.

Tuvo que venir Carlos González para generar algo diferente. El paraguayo se salió de la zona en la que usualmente se ubica, llegó con balón controlado por izquierda y sacó un pase retrasado a donde Favio Álvarez apareció desde atrás, con tiempo para dejar entrar la bola y definir con categoría, lejos del alcance del cancerbero rival. ¡Golazo de la UNAM!

Con el momento anímico a su favor, los del Pedregal no tardaron en darle la vuelta. Mayorga fue derribado dentro del área y Fernando Hernández no dudó en marcar la pena máxima. Desde el manchón, Carlos González se perfiló y ejecutó con sangre fría, engañó a Jesús Rodríguez para poner en ventaja a su equipo, ventaja que ya no soltarían más.

Para el segundo tiempo, Pumas hizo gala de dominio y contundencia. Los Universitarios se sentían superiores a su rival y así lo manifestaron a la hora de estar frente al arco.

📷#SomosFutbol #Volveremos #SoyDePumas pic.twitter.com/WRwWW9PixZ — PUMAS (@PumasMX) September 6, 2020

Johan Vázquez puso su granito de arena cuando fue al ataque en un tiro de esquina. El central estaba en el momento justo para aprovechar un rechace del arquero tras un cabezazo de Freire y darle el pase a la red desde el área chica. Gol que sepultaba a Puebla.

En medio de la feria de goles auriazul, no podía faltar el goleador del equipo. Juan Ignacio Dinenno firmó un golazo al prender con potencia la bala blanca que salió de su botín derecho desde fuera del área. La raya salió a toda velocidad y se incrustó pegada al palo. La Araña Rodríguez se lanzó y estiró lo más que pudo, pero no logró siquiera acercarse al balón. Una joya de Dinegol que firmaba la goleada.

Con el tiempo cumplido se confirmó la justa victoria de unos Pumas que están intratables. El invicto sigue en el Pedregal y con pocos reflectores, se confirmaron como uno de los mejores del Guardianes 2020 hasta el momento.

Del otro lado, Puebla tendrá que esperar para ver a cuantos jugadores recupera de cara al compromiso de media semana, el cual no es cosa menor, ya que recibirán a América.

La Universidad ganó, gustó, goleó y sigue a la espera del que sea capaz de arrebatarle el invicto.

Te recomendamos ⬇️