Pumas saca la garra y empata 2-2 ante Morelia

Pumas de la UNAM sacó la garra en el segundo tiempo y logró el empate de 2-2 ante Morelia, que no supo manejar la ventaja de 2-0, en partido de la jornada 10 del Torneo Clausura 2019 en el estadio Olímpico Universitario.

Por Monarcas le habían dado la ventaja el argentino Gastón Lescano al minuto de juego y Mario Osuna en el 49 de penalti, luego de que el peruano Ray Sandoval falló el suyo en el 43; por Pumas anotaron el guaraní Juan Iturbe en el 63, y el chileno Felipe Mora en el 73.

La igualada deja al representativo de la UNAM lejos de zona de Liguilla al alcanzar los 10 puntos en la clasificación general; el 11 michoacano suma apenas seis, en el debut de su técnico, el argentino Javier Torrente.

Peor inicio de partido no pudo tener el cuadro auriazul, ya que aún no se cumplía el minuto de juego y ya estaba abajo en el marcador con el tanto de Gastón Lescano que le ganó fácil a Alan Mozo y al español Alejandro Arribas para vencer a Alfredo Saldivar y hacer el 1-0 para Morelia.

Verse abajo en el marcador obligó a Pumas a ir por el empate y se fue al frente, pero con poca idea y más al pelotazo en busca de que Carlos González conectara una por lo alto, pero se encontró con el arquero Sebastián Sosa que atajó todo no sin ponerle suspenso a sus salidas.

En una de esas y luego de dos avisos de local, Sosa dio mucha ventaja en una salida que por poco le cuesta el gol en remate desviado de Arribas, y en la otra, alcanzó a rasguñar un mal despeje de un compañero que amenazaba con ser autogol.

En lo poco que hizo al frente, Monarcas se encontró con penalti a favor a falta de Saldivar sobre Miguel Sansores en el minuto 35, y Ray Sandoval se encargó de cobrar, pero el guardameta del club ce auriazul para quitarle la opción al peruano y mantener el 1-0 en el 37.

El primer lapso del encuentro resultó para olvidar al conjunto universitario por la falta de capacidad de ir al frente y desequilibrar a la zaga visitante que estuvo más asentada mientras al frente, el ataque michoacano buscó sellar en la contra.

La segunda parte fue igual que el inicio para Morelia que volvió a encontrarse con la opción de ampliar la ventaja cuando Arribas derribó en el área a Mario Osuna para la segunda pena máxima a su favor y ahora el mismo jugador de Morelia cobró para hacer el 2-0 en el minuto 49.

Los dirigidos por el argentino Bruno Marioni generaron un par de opciones, pero el tiro de Alan Mozo en disparo lejano y de Martín Rodríguez en tiro libre en los minutos 56 y 57, impactaron el travesaño de Sebastián Sosa.

La insistencia puma tuvo su recompensa en el minuto 63 cuando a disparo lejano de Juan Iturbe que parecía fácil, el guardameta de Monarcas no pudo contener, el balón le brincó y terminó en el fondo de su arco para que las cosas se pusieran 1-2 para los locales.

Más motivado que con estrategia táctica, la escuadra auriazul alcanzó el 2-2 en la pizarra con el tanto del ajeno Felipe Mora quien remató con la cabeza dentro del área un centro enviado por Mozo quien rescató un balón por derecha que se daba por perdido, en el minuto 73.

Todavía en los minutos finales del encuentro, Pumas tuvo para levantarse con la victoria, pero estuvo errático en la definición de su ataque, zona en la que el más destacado fue su defensa Alan Mozo quien supo agregarse bien al ataque y causó peligro con sus centros por derecha.

El silbante Jorge Antonio Pérez Duran amonestó al argentino Juan Iturbe, de Pumas, así como a Efraín Velarde en dos ocasiones para llevarse la tarjeta roja. en el minuto 85, por Monarcas.