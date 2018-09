Pumas rompe maleficio, elimina a Chivas y avanza en Copa MX

Poco más de 36 años tuvieron que pasar para que el equipo de Pumas de la UNAM rompiera el maleficio de no ganar en territorio jalisciense a Chivas de Guadalajara y lo hizo por 3-1 en la Copa MX del Torneo Apertura 2018.

Los auriazules se metieron al estadio Akron con un historial en contra de 17 descalabros y 40 empates desde que el 7 de febrero de 1982 se originó el último triunfo ante el Rebaño Sagrado en condición de visitante.

Todo comenzó desde el amanecer del partido que fue de menos a más en el dinamismo de ambas escuadras. Una mala salida de Chivas por el costado izquierdo provocó que la pelota cayera a Matías Alustiza y éste sin perdonar puso el 1-0 apenas a los dos minutos.



Guadalajara de inmediato reaccionó a ese golpe, presionó de inmediato, Alan Pulido ya festejaba el gol de cabeza pero un fuera de lugar le negó la celebración, sin embargo al minuto 10 tuvo su revancha también con la testa para emparejar las acciones 1-1.

El propio Pulido casi da vuelta al marcador con riflazo fuera del área, el balón se le escapó al portero Alfredo Saldívar pero alcanzó a rehacerse y en la línea evitó la debacle. Ese fallo conectó de nuevo a los felinos para retomar el mando del partido y antes del descanso Brian Figueroa firmó un golazo al 39.

Con todo el segundo tiempo por delante, Chivas intentó despertar pero sus argumentos no le alcanzaron, Pumas siempre lució más peligroso a la ofensiva y en el tramo final el defensa Benjamín Galindo selló el triunfo del visitante con autogol al 90+3, lo que significó el 3-1.

Por fin el Club Universidad volvió a ganar en la casa de los rojiblancos, tanto así que acabó el partido con lluvia y ahora en cuartos de final de la Copa MX se medirá al León que despachó al todavía campeón Necaxa.

Molesto salió el técnico de Chivas José Cardozo, quien afirmó que su equipo tuvo uno de los peores funcionamientos que han tenido desde que llegó como entrenador del Guadalajara.

“Es uno de los partidos más flojos que tuvimos. El responsable soy yo del sistema, del funcionamiento, no jugó como estamos acostumbrados. Merecidamente quedamos eliminados, estaos molestos y avergonzados con la afición. Quedamos molestos con la actuación, cometimos muchos errores y eso nos llevó a perder el partido”, dijo Cardozo.

“Nos duele bastante perder, no nos gusta y más estos partidos que representan mucho. Tuvimos una desconcentración al inicio, no entramos en el juego. Hay que seguir creciendo, saber que no hubiera pasado esto si estamos concentrados. Nos faltó contundencia, no manejamos bien el partido, es muy difícil de poder ganar”.



La presión se siente todos los días en el equipo y a pesar de que se viene el Clásico y van con derrota bajo el brazo, no hay nada nuevo en el campamento del Guadalajara, pues ellos se han acostumbrado al tema.

“En Chivas siempre hay presión, estamos acostumbrados a eso. Hay presión por vestir la camiseta, defender los colores y más por un Clásico. Debemos olvidar rápido, queda la Liga y debemos ubicarnos donde Chivas se merece, tenemos una magnífica oportunidad el domingo”

No le gustaría VAR en el futbol

“El tema del VAR en lo personal aunque me quiten goles, no me gusta, el fútbol debe tener esos condimentos que se equivoque el árbitro, es parte de fútbol. El VAR no me gusta, si entra tendré que aceptarlo, siempre hay errores, sino que se comentaría en los asados, ya no habría errores, a mi eso no lo comparto. Es fútbol, todos cometemos errores y no me llama la atención”.