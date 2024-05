¿Champions League inalcanzable? los pocos futbolistas mexicanos que han disputado una final

La UEFA Champions League, posiblemente el torneo internacional de clubes más trascendental de la FIFA, es un torneo que no ha contado con mucha presencia mexicana en sus finales, pues sólo unos cuantos pueden presumir haber disputado una final por el trofeo más preciado de Europa.

Más de 20 jugadores mexicanos han tenido la dicha de disputar partidos de la UEFA Champions League, no obstante, tan sólo 2 futbolistas mexicanos han podido disputar una final y sólo uno ha podido alzarla siendo parte fundamental del campeón.

Javier "Chicharito" Hernández fue el último futbolista mexicano en disputar una final de Champions, lo hizo jugando para el Manchester United en la lejana temporada 2010-2011. El mexicano formó parte del cuadro titular bajo la dirección del legendario Sir Alex Ferguson. No obstante, el Barcelona de Josep Guardiola dominó el juego a placer y los blaugranas se llevaron la "orejona" tras vencer a los "Red Devils" por marcador de 3-1.

Futbol Final de la Champions League: horario y dónde ver el partido

Hernández tuvo un intermitente legado en Manchester United, pues no contó con la regularidad que él hubiera deseado, no obstante, eso no quita que su paso por el equipo británico haya sido un éxito pues consiguió 59 goles en total, a pesar de no ser un titular recurrente, sin mencionar que fue campeón de:

2 Premier Leagues (2010-2011 / 2012-2013)

3 Community Shield (2010 / 2011 / 2013)

Hoy se cumplen 13 años de la victoria del Barcelona 3-1 sobre el Manchester United en la final de la Champions League con goles de Pedro, Messi y David Villa.



En el XI de los Red Devils se encontraba Javier 'Chicharito' Hernández. pic.twitter.com/yBpJLtul7h — Alejandro Montes (@amontes_98) May 28, 2024

¿Qué futbolista mexicano ganó la Champions League?

Sólo un futbolista mexicano ha alcanzado la cima europea y se trata de Rafael Márquez, el jugador mexicano que se consagró en el club más competitivo de aquel entonces, el FC Barcelona de Josep Guardiola. En un equipo plagado de leyendas, el michoacano fue parte del equipo blaugrana que se consagró campeón de Europa en la temporada 2005-2006 cuando vencieron al Arsenal de Thierry Henry por un marcador de 2-1.

🇲🇽🎉 Today the two-times Champions League winner and Barcelona legend Rafa Marquez turns 45! 🎈



Happy birthday to Mexico’s greatest defender! 🥳 pic.twitter.com/5YDdppglzJ — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) February 13, 2024

Rafa Márquez, además de ser campeón de Champions League, logró múltiples títulos con el FC Barcelona, conquistando:

4 Ligas de España (2004-2005 / 2005-2006 / 2008-2009 / 2009-2010)

1 Copa del Rey (2008-2009)

3 Supercopas de España (2005-2006 / 2006-2007 / 2008-2009)

Rafael Márquez ante Thierry Henry durante la final de la Champions League. pic.twitter.com/0vjK61ljZg — Apuntes de Rabona (@ApuntesdeRabona) March 17, 2024

Por otro lado, Hugo Sánchez, el futbolista mexicano que marcó época en el Real Madrid con sus constantes buenas actuaciones y múltiples goles, no ganó la entonces llamada Copa de Europa pero si pudo conquistar la otra copa europea, la Copa UEFA, hoy conocida como la Europa League.

"Hugol" tuvo un desempeñó sin igual en Europa, pues tan sólo con el Real Madrid alcanzó los 207 goles, conquistando 4 Pichichis con el equipo merengue en 7 temporadas, además de levantar:

5 Ligas de España (1984-1985 / 1985-1986 / 1986-1987 / 1988-1989 / 1989-1990)

1 Copa del Rey (1988-1989)

3 Supercopas de España (1987-1988 / 1988-1989 / 1989-1990)

Hugo Sanchez scored 38 goals for Real Madrid in the 1989/1990 season.



Every single one were with his first touch! pic.twitter.com/1g9hKbkw1T — 90s Football (@90sfootball) March 20, 2024

Finalmente, destacar que Jonathan Dos Santos fue parte del plantel del Barcelona que ganó aquella Champions League de la temporada 2010-2011, no obstante, no fue convocado en la final, por lo que no puede ser contabilizado como un futbolista mexicano que disputó una final europea pero sí campeón de ella.