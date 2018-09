"Que lo metan al cementerio", Tuca Ferretti condena actos de violencia en Monterrey

El técnico de los Tigres de la UANL, Ricardo “Tuca” Ferretti,condenó los actos de violencia registrados en Monterrey, en el marco del clásico regiomontano en los que un joven resultó herido.

El estratega brasileño lamentó que en Nuevo León se presenten ese tipo de incidentes y añadió que ojalá capturen al agresor.

“Siento vergüenza por lo que hace esta gente, es triste y no se vale, esto es un deporte y no es justo que pasen este tipo de actos. Que lo metan al cementerio y no en la cárcel“, dijo al terminar el partido.

En cuanto al partido lo calificó como regular el empate que tuvieron ante Rayados de Monterrey y dijo que su equipo fue el que hizo la mejor propuesta futbolística dentro del terreno de juego

“El empate como tal es regular, creo que fue un partido de una sola propuesta de buscar ganar que fue la nuestra y el rival logró el empate, empezó a atacar cuando estábamos con 11 contra 10 (por la expulsión de Juninho).



“El resultado es regular y me deja inconforme porque buscamos más el triunfo que ellos, el segundo tiempo fue muy soso, me quedo inconforme”, indicó al término del cotejo disputado en el estadio Universitario.

El timonel añadió que Rayados es un equipo ordenado que se paró bien en la cancha, pero dijo que esperaba una propuesta diferente por la calidad de jugadores que tienen a la ofensiva.

“A esto vinieron, a defender y ver si nos desordenábamos en nuestra zona para contra atacar, y nosotros teníamos que mantener la calma”, agregó tras el cotejo correspondiente a la décima jornada del Torneo Apertura 2018.