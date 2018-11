¿Qué pacto de caballeros? En América no existe: Piojo

Con la investigación en curso a varios equipos de la Liga MX por parte de la COFECE por un supuesto monopolio, Miguel Herrera fue tajante y aseguró que en América ya no existe el pacto de caballeros.



“América dio sus contratos a‘Chepe’, ‘Puma’, Mares se fue a Veracruz, Zúñiga a Cruz Azul, todos sin contrato, aquí no hubo ninguna negociación con América, para nosotros ya se acabó, no sé ni me interesa saber si en otros equipos hay esa situación”, explicó el “Piojo en conferencia de prensa.

José Daniel Guerrero se fue a Puebla, Diego Chávez a Veracruz y Martín Zúñiga a Cruz Azul.

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) investiga al torneo mexicano por el tema del pacto de caballeros, el cual ha afectado a varios jugadores de la competencia.

El jueves, algunos directivos de equipos se reunieron en las instalaciones del Centro de Alto rendimiento para hablar sobre el tema.

Santos, un buen parámetro

Santos será el último parámetro para determinar el nivel con el que América cerrará el torneo regular. El estratega de las Águilas reconoció que el encuentro contra los laguneros será importante en las aspiraciones del equipo por hacerse del liderato general.

“Han sido muchas grandes pruebas en el último mes. Es importante ante un equipo de peso que pelea con nosotros la parte de arriba. Y es parámetro para ver cómo llegamos a liguilla”, explicó Herrera. “En la semana estuvimos bien, trabajando y preparando la semana. Son encuentros importantes y buen parámetro”, afirmó.