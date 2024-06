¿Quién compuso y qué significa el himno de la Champions League?

En el mundo del futbol, no existe un himno más icónico que el de la UEFA Champions League, donde con solo escuchar los primeros segundos, cualquier amante de la máxima competición de clubes europea sabe de que se trata, sin embargo, a pesar de que todos conocen la melodía, la letra es desconocida por una gran cantidad de personas.

Escrita por el inglés Tony Britten, quien es compositor del Royal College of Music, la creación de la canción data del año 1992 y está basada en el estilo Handel, es decir, tiene influencias del compostir alemán de la época barroca Georg Friedrich Handel.

La interpretación, está a cargo de la Royal Philarmonic Orchestra y a pesar de que la melodía es conocida por prácticamente todos los seguidores del futbol, la letra cuenta con una particularidad, esto debido a que en ella se mezclan tres idiomas: español, francés e inglés.





¿Qué dice el himno de la Champions League?

Con cada estrofa podemos detectar la mezcla de idiomas, ya que en ocasiones comienza con un verso en alemán, en otras en francés aunque en todas, finaliza con un verso en inglés.

Ce sont les meilleures équipes (Están los mejores equipos) – Francés

Es sind die allerbesten Mannschaften (Están los mejores equipos) – Alemán

The main event (El gran evento) – Inglés

Die Meister (Los maestros) – Alemán

Die Besten (Los mejores) – Alemán

Les grandes équipes (Los grandes equipos) – Francés

The champions (La Champions) – Inglés

Une grande reunión (Una gran reunión) – Francés

Eine grosse sportliche Veranstaltung (Un gran evento deportivo) – Alemán

The main event (El gran evento) – Inglés

Die Meister (Los maestros) – Alemán

Die Besten (Los mejores) – Alemán

Les grandes équipes (Los grandes equipos) – Francés

The champions (La Champions) – Inglés

Ils sont les meilleurs (Son los mejores) – Francés

Sie sind die Besten (Son los mejores) – Alemán

These are the champions (Son los campeones) – Inglés

Die Meister (Los maestros) – Alemán

Die Besten (Los mejores) – Alemán

Les grandes équipes (Los grandes equipos) – Francés

The champions (La Champions) – Inglés

¿Cuándo fue la primera vez la UEFA utilizó el himno de la Champions League?

La temporada 1992/93 es la primera en la que la UEFA cambió el formato del torneo de clubes y pasó de nombrarse, Copa de Europa a llamarse Champions League, además, también amplió el número de participantes, sin embargo, esta edición estará por siempre en el recuerdo de la afición por ser la primera vez que el himno más icónico del futbol sonó por primera vez en un estadio.

En aquella temporada, el Olympique de Marsella levantó por primera y única vez la “Orejona”, esto después de derrotar al AC Milan por marcador de 1-0 gracias al tanto de Basile Boli tras un centro de Abedí Pelé.

¿Quién disputará la Final de la Champions League 2024?

Después de dejar en el camino al Paris Saint-Germain, el Borussia Dortmund enfrentará al equipo encargado de echar al Bayern Munich, el Real Madrid. Por un lado, los alemanes buscarán la segunda Champions League de su historia, mientras el elenco merengue tendrá la oportunidad de conquistar por Décimo Quinta ocasión el torneo de clubes más prestigioso del Mundo.

