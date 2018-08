Esto es lo que Rafa Márquez promete como nuevo director deportivo de Atlas

Jalisco.- Rafael Márquez está de vuelta en el futbol y fue presentado como presidente deportivo del Atlas, donde tendrá a su cargo todo lo relacionado con el equipo y buscará aportar su experiencia en beneficio de los rojinegros.

“Hay mucha responsabilidad y compromiso en este puesto en el cual tengo muchas ganas de empezar a trabajar, analizar las situaciones. Vengo a sumar a un proyecto que ya viene trabajando durante cierto tiempo y se puede mejorar y reforzar”, mencionó.

El ex capitán del Tri, dijo no sentir temor por su nueva etapa dentro del balompié y buscará ganarse el respeto de los directivos, tal y como lo hizo dentro de las canchas.

“Creo que me he ganado un respeto como futbolista por lo que he hecho en la cancha ahora me toca hacerlo afuera, los directivos me respetan por lo que hice en la cancha, ahora me tendré que ganar el respeto”, mencionó.

Rafa destacó que su objetivo es seguir trabajando por el futbol, sin miedo al nuevo reto.

“Sería muy fácil irme de comentarista a criticar o señalar, pero estoy tratando de que el futbol sea mejor, tratar de mejorar nuestro futbol mexicano empezando por Atlas que sea de otro nivel…Me siento de esa manera, no le tengo miedo a este puesto porque sé que tengo las capacidades para poderlo afrontar, si no tampoco tengo la necesidad así que estoy contento”, concluyó.