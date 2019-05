Rafa Márquez deja la dirección del Atlas; Pedro Portilla es su reemplazo

A través de un comunicado, Rafael Márquez anunció su salida como director del Atlas", “no quiero irme sin antes agradecer a todos y cada uno de los que colaboran conmigo en este tiempo. Mucha suerte y éxito en este nuevo comienzo”.

Este cambio es de los primeros en el equipo de los Rojinegros luego de la compra de Grupo Orlegi.

Y aunque el futuro del jugador mexicano es incierto, destacó que "he evaluado, según mis valores, que mis deseos es este momento son seguir preparándome en las distintas áreas de este deporte que me apasiona y que tanto me ha dado”.

#4ctitud #siemprefiel 🔴⚫️ pic.twitter.com/dHqxrVUWol — Rafa Marquez (@RafaMarquezMX) May 22, 2019

Ante la salida de Rafa Márquez, Pedro Portilla se prepara, ya que será el nuevo director de los Rojinegros, así lo publicó el Atlas de manera oficial.

Pedro Portilla será el nuevo presidente de Atlas, es presentado por el presidente de grupo Orlegi, Alejandro Irraragorri quién oficializa que se harán cargo del Atlas desde ya, tomando al cien por ciento las decisiones deportivas sobre el futuro del club



Vía: @OscarI_Beltran pic.twitter.com/LRNWRM27u7 — Esto en Línea (@estoenlinea) May 22, 2019

Portilla dejó la presidencia del Comunicaciones de Guatemala después de 11 años, por motivos personales; con ellos consiguió nueve títulos.

Del 2004 al 2008 fue Vicepresidente del América, equipo al que abandonó en medio de una crisis de resultados.

Con información de ESTO