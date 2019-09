Raúl Arias, nuevo vicepresidente deportivo del Veracruz

Boca del Río.- Luego de que la vicepresidencia deportiva del Veracruz permaneció acéfala durante cinco meses, Raúl Arias Rosas fue presentado ayer como nuevo titular de dicha área, y su primera misión será designar al director técnico del equipo escualo, en sustitución Enrique Meza. Correspondió al propietario de club, Fidel Kuri Grajales, dar a conocer la designación de Arias, a quien ponderó por su “experiencia, capacidad y trayectoria” en el futbol mexicano.

“Definitivamente no es un proyecto fácil, sino complicado, pero al llegar a esta ciudad, después de mucho tiempo de que no venía, ha crecido mucho y no hay congruencia con el equipo que tiene. La escuadra se ha estancado y hoy es importante que sea equilibrada y que sea congruente. La ciudad merece un cuadro de otro nivel, y no que sea conocido por atravesar una mala racha”, predicó, de inicio.

Enseguida, precisó que inicialmente estaba contemplado como entrenador, en sustitución del “Ojitos”, pero, tras platicar con el dueño, ambos decidieron darle certidumbre al proyecto deportivo con su nombramiento. “Es un cargo que yo he desempeñado en otros equipos, que realmente no desconozco. En el tiempo que estuve en Necaxa, hice muchas cosas, no solamente era el técnico. He tenido otra visión, fuera de mi papel como técnico; por ejemplo, ahí, en Necaxa, participé directamente en la construcción de las instalaciones de Aguascalientes, cosas por las que a veces, como técnico, te mantienes alejado. En San Luis busqué lo mismo, que los equipos se vuelvan instituciones”, divulgó.

Prometió sentar las bases de un proyecto encaminado al éxito deportivo, eje central de su propuesta de trabajo en Veracruz. “Quiero que el profesional entienda esto, que no podemos divagar ni perder el tiempo en ninguna forma, que lo pasado, ya pasó”, solicitó el ahora dirigente escualo.

Arias descartó a Luis Américo Scatolaro como aspirante al timón y enseguida enumeró las cualidades que debe reunir el timonel jarocho: “Lo que ofrece es ir partido a partido en la búsqueda de resultados; el cuerpo técnico que venga tendrá que ser bastante competitivo, que entienda y acepte que esto es solamente trabajo”.

Reconoció, eso sí, que han consultado a varios candidatos, pero la mayoría ha declinado la invitación.

De momento, informó que José Luis González China no seguirá al frente del equipo, pero tomará un rol importante dentro del cuerpo técnico. También informó que antes del cierre de registros irán en busca de un central y un delantero. Para hoy podrían nombrar al nuevo timonel.