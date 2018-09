¡Viva México! Raúl Jiménez le da la victoria al Wolverhampton

En estas fechas patrias parece que los jugadores mexicanos que están en todo el mundo salen inspirados a la cancha y lo han demostrado con algunos goles o buenas actuaciones.



Este domingo, el delantero mexicano Raúl Jiménez, en el partido correspondiente a la Premier League, marcó el primer gol del partido entre Wolverhampton y Burnley.

"They've been knocking on the door and, finally, they've barged their way through!"



📻🎙 pic.twitter.com/PV1TyRMcMc — Wolves (@Wolves) 16 de septiembre de 2018

El canterano de América no había tenido mucha suerte en los últimos partidos y en este cotejo se perdió una; sin embargo, supo reponerse para poner en ventaja a su equipo.



Tras una jugada por la banda, el delantero se movió en el área y al mandarle un centro al ras del pasto, el ex de Benfica remató de pie derecho para mandar a segundo poste el balón y dejar sin ninguna oportunidad al meta rival.

Posteriormente el delantero fue sustituido y el encuentro terminó a favor de los Wolves.

🐺9️⃣ pic.twitter.com/FyMQCrf6v6 — Wolves (@Wolves) 16 de septiembre de 2018