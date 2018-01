Real Madrid domina el Equipo del Año de la UEFA

El futbolista español del Real Madrid Sergio Ramos ha sido elegido por los aficionados en el equipo ideal del año de la UEFA 2017 con la mayor cantidad de votos.

Ramos, capitán del conjunto que se proclamó ganador de la Liga de Campeones, por segunda vez consecutiva, el único que lo ha logrado en el actual formato de competición, obtuvo 588,315 votos. Fue elegido por el 70 por ciento de los aficionados que votaron el equipo ideal.

⚽️🌠 #TeamOfTheYear 2017 🌠 ⚽️



- Newcomers: Kevin De Bruyne & Eden Hazard 🇧🇪

- 12th appearance for Cristiano Ronaldo 💪

- Most votes Sergio Ramos (588,315) 👍

- Gianluigi Buffon, 39, oldest ever player 🙌 pic.twitter.com/czVZ9bD5o0 — Team of the Year 2017 (@ChampionsLeague) 11 de enero de 2018

El conjunto madridista ha sido el equipo más representado en esta alineación, con cinco representantes, ya que, junto a Sergio Ramos, aparecen Cristiano Ronaldo, Marcelo, Toni Kroos y Luka Modric. Del FC Barcelona está incluido el argentino Lionel Messi.

Completan el once el portero italiano Gianluigi Buffon y su compañero en la Juventus Giorgio Chiellini, el lateral brasileño Dani Alves (Paris Saint-Germain) y los jugadores belgas Kevin De Bruyne (Manchester City) y Eden Hazard (Chelsea).

Este galardón recoge los votos de 798,419 usuarios de UEFA.com, que ha contabilizado 8.779.639 votos.

⚽️🌠 #TeamOfTheYear 🌠 ⚽️

Introducing your 2017 all-star XI after a record 8.8m votes! pic.twitter.com/MTpF7U37Yz — Team of the Year 2017 (@ChampionsLeague) 11 de enero de 2018

Alineación del once del año:

Portero:

Gianluigi Buffon (ITA, Juventus) 41,8% 333.604 votos

Defensas:

Dani Alves (BRA, Paris Saint-Germain) 42,7% 340.819

Sergio Ramos (ESP, Real Madrid) 73,7% 588.315

Giorgio Chiellini (ITA, Juventus) 37,1% 295.842

Marcelo (BRA, Real Madrid) 70,0% 558.495

Centrocampistas:

Kevin De Bruyne (BEL, Manchester City) 52,2% 416.679

Toni Kroos (ALE, Real Madrid) 43,3% 345.494

Luka Modric (CRO, Real Madrid) 48,5% 387.487

Delanteros:

Eden Hazard (BEL, Chelsea) 38,0% 303.376

Lionel Messi (ARG, Barcelona) 59,8% 477.036

Cristiano Ronaldo (POR, Real Madrid) 55,7% 444.430.