Real Madrid se lleva el Clásico ante Barça y se pone líder en LaLiga

Madrid, España.- El Real Madrid se puso provisionalmente líder de LaLiga tras ganar 2-1 al Barcelona este sábado en el Clásico, durante la jornada 30 del campeonato español, que se aprieta a pocas jornadas para el final.

El francés Karim Benzema abrió el marcador (13), el alemán Toni Kroos puso el 2-0 de falta (28) y Óscar Mingueza hizo el 2-1 (60), que deja a los blancos en cabeza de la clasificación, empatados a puntos con el Atlético de Madrid, que el domingo visitará al Betis con la posibilidad de recuperar el primer puesto.

El equipo blanco acabó con diez por la expulsión de Casemiro por doble amonestación (89).

El Barça baja a la tercera plaza, a un punto de los dos primeros, dejando el campeonato muy emocionante, a falta de ocho jornadas para el final.

Vinicius pudo haber puesto el 3-1 en un disparo que repelió el palo (61) antes de retirarse del campo junto a Benzema y Kroos para la entrada de Marcelo, Isco y Mariano (73), en lo que pareció un movimiento de cara a la vuelta de cuartos de Champions contra el Liverpool el miércoles.

En el último cuarto de hora, el Barça se volcó sobre la portería contraria ante un Real Madrid que se defendió como gato panza arriba y se llevó un susto final con un disparo de Ilaix al larguero (90+4), cuando ya llevaba cinco minutos con 10.

Los merengues se llevan tres puntos de oro para sus aspiraciones ligueras, mientras ponen presión al Atlético, obligado a puntuar el domingo para recuperar el liderato del campeonato.

Koeman: "El penalti es clarísimo”

Ronald Koeman, entrenador holandés del Barcelona, lamentó la derrota frente al Real Madrid, criticó una acción dentro del área de Mendy sobre Martin Braithwaite, de la que dijo que fue "un penalti clarísimo", y confesó que "una vez más" tienen que callarse por la actuación arbitral.

"Todo el mundo ha visto el partido y creo que si eres del Barcelona estás caliente y muy descontento por dos decisiones del árbitro. Aún así, primero quiero decir que en la primera parte no hemos estado bien, ni atacando ni defendiendo, y que en la segunda mejoramos", dijo Koeman, en declaraciones a Movistar +.

El técnico holandés criticó la actuación arbitral y subrayó que solo "pide el árbitro que acierte en decisiones" porque la acción de Mendy con Braithwaite es "penalti".

"Una vez más tenemos que aceptarlo y tenemos que callarnos. Ya he dicho lo que pienso y perfecto. Si no es 2-2, claro. Lo otro es otra cosa. Hay que pedir tiempo extra y hay cosas que han pasado, pero es penalti clarísimo y no hay VAR. No sé por qué no hay VAR en España. Todo el mundo piensa que es penalti", dijo Koeman, que preguntó al periodista.

"¿Has visto la jugada?, ¿es penalti? Si no quieres mojarte, no te mojas", manifestó.

Zidane: “Estamos al límite físicamente”

Zinedine Zidane, entrenador francés del Real Madrid, sorprendió en sus declaraciones tras la victoria contra el Barcelona asegurando que el equipo está “al límite físicamente” y que no sabe cómo van “a acabar la temporada”.

“A nosotros no nos va a cambiar nada ser líderes, tenemos que seguir porque queda mucho. Eso sí, hay que disfrutar de lo que hicimos con dos buenos resultados, pero hay que descansar bien porque hay jugadores tocados otra vez, no sé cómo vamos a acabar la temporada; estamos al límite físicamente. Nos cuesta terminar nuestros partidos, pero estamos vivos”, dijo en Movistar+.

“Muy buenas sensaciones. Muy buen partido. Empezamos muy bien, luego fue complicado porque el rival es muy bueno, pero conseguimos una buena victoria merecida y tuvimos ocasiones para hacer el tercer gol, que hubiera sido perfecto. Victoria muy merecida”, analizó.

Un Zidane que defendió el nivel de los suyos ante las acusaciones de Ronald Koeman de que la actuación del árbitro fue determinante para la victoria del Real Madrid, con especial hincapié en la reclamación de un penalti de Ferland Mendy sobre Martin Braithwaite.

“Bueno… como siempre, la sensación de cada uno. El árbitro si no ha pitado es porque no lo hay. Luego, el tiempo añadido… es él quién decide. Nada. Lo importante para nosotros es lo que hicimos en el campo y merecimos la victoria porque tuvimos muchas ocasiones de gol. No podemos decir que solo ha sido el árbitro, merecimos la victoria en el campo”, reivindicó.

El técnico galo también ponderó la calidad de su plantilla: “Me alegro por ellos porque hemos tenido muchos cambios otra vez hoy y sufrimos, pero no ha cambiado nada. Todos están comprometidos y todos quieren jugar y es lo bueno de nuestra plantilla. Es un equipo muy solidario y hoy se ha visto otra vez en el campo”, dijo.

“Estoy trabajando con ellos. Todos juntos. Soy el responsable, pero yo me alegro por ellos. Ganamos juntos, eso sí”, añadió.