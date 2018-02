Real Madrid recibe al PSG en la Champions League

La única competencia en la que el Real Madrid sigue vivo continúa hoy.



Después de los fracasos en Liga y Copa del Rey, los merengues comienzan la búsqueda de un torneo que se les da muy bien: la UEFA Champions League.

Se podrá decir que el Paris Saint-Germain es el favorito para avanzar por el momento que vive en Francia, pero la realidad es que los blancos, pese al momento que viven, nunca pueden ser dados como víctimas.

El cuadro madrileño tiene la fuerza y capacidad de caer con cualquiera, pero también de golear al que esté enfrente. Hoy en el Santiago Bernabéu, una nueva historia comenzará para el Madrid, que debe de olvidarse de los reveses duros que ha sufrido en la temporada y demostrar que tiene la fortaleza como para volver a los primeros puestos de Europa.

Todo el clímax de la temporada iniciará ante su gente. La Casa Blanca deberá de pesar y silenciar a Neymar, Cavani, Mbappé y compañía para darle una nueva oportunidad a Cristiano Ronaldo de brillar en una competición que lo exige como figura.

“Mr. Champions” como también es conocido el portugués, no solamente es el máximo artillero de la competición, sino que se motiva al máximo cuando el himno de la Champions suena. Es en el 7 de los blancos donde recaerá todo el juego. Como escuderos esperará que Luka Modric, Casemiro y Gareth Bale lo ayuden a retomar el mejor nivel.

Es ahí donde las bajas comienzan a llenar de dudas el barco madridista. Marcelo y Dani Ceballos entrenaron limitadamente. El brasileño fue el mejor durante la dura etapa que vivió el Madrid a finales del año pasado, por eso es necesario que vuelva de la mejor forma. Es poco probable que Zinedine Zidane lo exponga. Además, se une la sanción que vide Dani Carvajal por la lateral derecha. Habrá que esperar porque la zaga blanca es el máximo dolor de cabeza de su entrenador. Sergio Ramos, Nacho, Varane y probablemente Achraf Hakimi sean los que salten al campo.

Enfrente no hay otro que uno de los equipos más enchufados del continente. El PSG parece no tener debilidades. Tiene porteros confiables. No importa si sea Trapp o Aréola. La zaga tiene velocidad y experiencia con Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva y Layvin Kurzawa. En medio campo Verratti, Rabbiot y Di María son los complementos perfectos para un tridente de miedo como los son Mbappé-Cavani-Neymar.

Los goles de visitante serán un tema a seguir. Es complicado pensar que los parisinos no marcarán y eso puede ser la diferencia en

el choque.

Las palabras sobran, Real Madrid y París Saint-Germain están listos para dar espectáculo.