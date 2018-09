Real Madrid se niega a jugar en Estados Unidos

Madrid, España.- El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, tranquilizó a sus socios y aficionados sobre un posible partido en el futuro del equipo en los Estados Unidos, como planea hacer La Liga esta campaña con el Girona-FC Barcelona, y dejó claro que ya han manifestado "públicamente" que se niegan "rotundamente" y que desconoce "a qué intereses responde".



"No vamos a ir a Estados Unidos, tranquilidad. Ya lo hemos manifestado públicamente. No sabemos a qué intereses responde porque no es ni al de los clubes ni de los aficionados, nos regamos rotundamente", aseveró Pérez a un reclamo de uno de los socios compromisarios del club durante la Asamblea General y Extraordinaria de este domingo pidiendo no ir.

No te pierdas:El lindo gesto de Neymar con un niño que se coló llorando al campo

Recordemos que La Liga anunció a mediados de agosto que había cerrado un acuerdo de 15 años con la multinacional Relevent para que se disputaran, por primera vez, partidos de Primera División en territorio estadounidense.

Sin embargo, a este proyecto también se opone el Sindicato de los futbolistas españoles, pues dijeron estar sorprendidos e indignados con la decisión de la Liga de celebrar regularmente partidos en EU sin su consentimiento.