Marcone, Baca y Alvarado se quedan en Cruz Azul

Después de que Cruz Azul en voz de Ricardo Peláez y de Pedro Caixinha anunciaran que solo serían transferibles Walter Montoya y Andrés Rentería, confirmaron que ya no habrán bajas en la máquina.

En cuanto a los rumores de las bajas de Iván Marcone, Rafa Baca y Roberto Alvarado, dijeron que no saldrán de Cruz Azul. “No nos llegó ninguna oferta por estos jugadores. No voy a esperar a que llegue una nota que diga que Iván (Marcone) se va a España, que (Roberto) Alvarado se vaya a Inglaterra o que (Rafael) Baca se va a la MLS. Nosotros nos manejamos de dentro para dentro”, comentó Caixinha.

Futbol La Volpe gana una batalla más en el Tribunal

Además el director deportivo Ricardo Peláez confirmó la renovación de Cauteruccio y de Ángel Mena.“Tenemos grandes jugadores pero no sale nadie. La lista de transferibles ya se anunció: Rentería, Montoya. (Martín) Cauteruccio sigue siendo jugador de Cruz Azul. ¿Qué importa por cuánto dinero y por cuánto tiempo? Y Ángel Mena está arreglando su situación. Ojalá llegue a un arreglo”, añadió.

Futbol ¡Oficial! Cruz Azul contrata a Orbelín Pineda

Futbol [VIDEO] Hermosillo explotó por otra final perdida