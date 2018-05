¡Renace la ilusión! Ricardo Peláez fue presentado con Cruz Azul

Comienza una nueva era en Cruz Azul al ser presentado de manera oficial Ricardo Peláez como su nuevo Director Deportivo y junto con Pedro Caixinha tendrán la encomienda de hacer campeón al conjunto cementero.



La presentación estuvo a cargo del presidente de Cruz Azul, Guillermo Álvarez, en compañía de directivos y del propio Caixinha en La Noria.

No te pierdas: Alarmas encendidas en Brasil! Dani Alves, en riesgo de perderse el Mundial

Desde muy temprano, Ricardo en compañía de Billy recorrieron las instalaciones de La Máquina, en la que tuvo minutos para reconocer su nuevo lugar de trabajo.

FOTO: JOSÉ LUIS GARCÍA Twitter @_pepeluis68

En la sala de prensa, los medios se encontraban ya esperando las primeras impresiones del nuevo Director Deportivo, a lo que dijo que tiene mucho compromiso de entregar resultados.



“Me siento orgulloso y agradecido de llegar a un equipo como Cruz Azul. Vengo con más experiencia y eso te da tiempo de mejorar, no me caso con una sola idea, trabajaré con los valores, la responsabilidad y sobre todo entregar resultados a la institución”, dijo en su primera intervención.

Incluso manifestó de manera contundente cuál es su meta a corto plazo:

Quiero ser campeón con Cruz Azul

“Tenemos tiempo y vamos a trabajar con una buena pretemporada, escogeremos a los refuerzos y los objetivos no cambian, calificar a la Liguilla será una obligación, ese es el mínimo objetivo que tendremos en cada torneo”, afirmó de manera contundente.

En cuanto al tema de las negociaciones, explicó: “Fueron largas, estoy gratamente sorprendido por lo que me he encontrado, hay un apoyo total y mucho respeto a mi persona, llegó comprometido a esta institución y vamos a buscar lograr los objetivos trazados, firme por dos años y luego de ese tiempo se verán las condiciones de una renovación”.

Ricardo mencionó que uno de las motivos que lo orilló a firmar con los de La Noria fue el hecho de tener enfrente un gran reto, ser campeón con Cruz Azul.



Entérate: ¡Increíble! Un madridista tiene la última playera de Iniesta en un Clásico

“No me hago responsable del pasado, si bien el equipo ha carecido de títulos, no puedo venir y ponerme la camiseta y no reconocer los problemas que hay aquí. Tengo una gran oportunidad de sacar esto adelante y llegar aquí es un muy buen reto del que estoy dispuesto a dar resultados”, aclaró.

En cuanto a la relación laboral que tendrá con Pedro Caixinha, Peláez enfatizó que deja a un lado los problemas y sobre todo explica que trabajarán muy de cerca.

🎙️#CONFERENCIA: Ricardo Peláez reconoce que los últimos años de Cruz Azul no han sido exitosos, pero acepta el reto.



Vía: @Viioletitta



➡ https://t.co/hoxbUf3t9k pic.twitter.com/SHO9mF37Dt — Esto en Línea (@estoenlinea) 9 de mayo de 2018

“Pedro fue campeón con otro equipo, yo lo hice como jugador y como directivo, no le ponemos etiquetas a nadie, no me gusta el amor fingido a una camiseta. Tengo una gran ilusión de hacer grandes cosas aquí, ya hablé con el cuerpo técnico y me dieron a conocer el plan de trabajo y me parece que se pueden hacer muy buenas cosas”.



Lee también: Televisa se burla de Martinoli pero sus compañeros comentaristas así lo defendieron

Sobre los posibles refuerzos: “No vamos a traer jugadores que no quieran comprometerse y mucho menos imponerlos, si vamos a traer a alguien tenemos que verlo primero a la cara y con ello sabremos si está ilusionado por sumarse al proyecto y defender estos colores”.

🎙️#CONFERENCIA: "Yo no he visto nada raro (en cuanto a promotores) más que respeto. Aquí las decisiones deportivas las vamos a tomar nosotros y nadie más", Peláez.



Vía: @Viioletitta



➡ https://t.co/hoxbUf3t9k pic.twitter.com/HFhgHnrD8R — Esto en Línea (@estoenlinea) 9 de mayo de 2018

Por último, mandó un contundente mensaje a los fanáticos celestes:



“Le doy las gracias a los aficionados de Cruz Azul, veo mucho la ilusión en ellos, vengo para aportar cosas. No voy a ganar nada, únicamente el trabajo en equipo es que nos ayude a lograr los objetivos”, finalizó.

🎙️#CONFERENCIA: Peláez sobre el proyecto de Pedro



Vía: @Viioletitta



➡ https://t.co/hoxbUf3t9k pic.twitter.com/uaq2JFsnd9 — Esto en Línea (@estoenlinea) 9 de mayo de 2018