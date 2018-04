Respiren todos: Lozano no se pierde el Mundial

Luego de marcar su gol número 17 de la temporada con el PSV, el atacante mexicano Hirving Lozano salió lesionado del hombro este domingo en el juego ante el ADO.





El “Chucky” cayó mal tras rematar de cabeza y no pudo continuar en el juego. Sin embargo, para fortuna de todo México, la lesión no es tan grave, según información del diario The Telegraph.









La mala noticia para el ex futbolista de Pachuca es que no podrá ver acción en la última jornada de la Erediviese y se perderá así la oportunidad de ser campeón de goleo, premio que busca junto a Alireza Jahanbakhsh que tiene un gol más que él.





Una vez pasada la última fecha de la liga holandesa, Lozano viajará a México para ser evaluado por el cuerpo médico de la selección, tomará unos días de descanso y posteriormente se unirá a la concentración del Tricolor rumbo a Rusia 2018.