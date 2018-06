Robbie Williams aplica la "Britney señal" en plena inauguración del Mundial

Robbie Williams hoy es noticia no sólo por haber sido la estrella de la ceremonia de apertura del Mundial Rusia 2018, sino también por el polémico gesto que hizo durante el show.

Al momento de cantar su famoso "Rock Dj", el británico cambió la letra del tema y en vez de decir '...every night' lo cambio por '..but I did this for free' (pero hice esto gratis) para luego dirigirse a la cámara, levantar el dedo medio de la mano y aplicar la ya conocida "Britney señal".

via GIPHY

Con este gesto, Williams parece responder a quienes lo criticaron por supuestamente apoyar a Putin y "haberse vendido" a su gobierno pues anteriormente había permanecido en silencio y no había dado ninguna declaración.

via GIPHY

Sin embargo, parece que el artista había esperado hasta este momento, uno de los más importantes de la fiesta del futbol, para darle dicha sorpresa a sus detractores.

A pesar del gesto, su show fue ovacionado por las miles de personas que se encontraban en el Estadio Luzhniki de Moscú.