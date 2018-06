Robbie Williams prende al público de Rusia en la inauguración del Mundial

El Mundial Rusia 2018 comenzó y Robbie Williams tuvo el privilegio de inaugurar la justa mundialista en el Estadio Luzhniki de Moscú.

Foto: AFP

Previo a su entrada, el exfutbolista de Brasil Ronaldo Nazário, junto con un niño invitado y la mascota oficial Zabivaka, dieron la patada de inicio.

Foto: Reuters

El show comenzó con "Let me entertain you" pero fue con la canción de "Feel" que el cantante se llevó una ovación del público para luego cantar "Angel" junto con la soprano rusa Aida Garifullina.

Foto: AFP

Tras la emotiva interpretación de ambos, fue momento de darle la bienvenida al clásico del cantante: "Rock Dj", canción con la que prendió a todo el estadio.

Foto: AFP

Foto: AFP

Mientras tanto bailarinas, carros alegóricos, botargas y un sin fin de elementos coloridos rodearon al intérprete para dar un breve pero convincente show de inauguración. ¿A ti qué te pareció?

Foto: Notimex

Foto: Notimex