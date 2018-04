Rodrigo Ares seguró que los proyectos logrados en Pumas son por el bien de la institución

Con la Asamblea General Ordinaria de Pumas próxima a realizarse, RodrigoAres de Parga, presidente del Patronato universitario, aseguró que los proyectos que ha hecho no son con base en buscar seguir al frente de los auriazules, sino por el bien de la institución, de la misma forma que no busca quedar bien con nadie al anunciar contratos comerciales como el que presentó ayer con Banca Mifel.

“No, este club no puede trabajar con base en una asamblea. Por supuesto que en la Asamblea tendremos que presentar dónde estamos parados financieramente, que insisto estamos bastante bien. Dónde estamos parados en la parte de Fuerzas Básicas, que también vamos bastante bien. Dónde vamos parados en el primer equipo, donde hemos pasado aceite en los últimos torneos que estamos luchando por tratar de calificar. Que empezamos bien, pero no trabajo y no trabaja esta institución con base en lo que pase en una semana o no. Trabajamos en un proyecto a mediano plazo, que creo es mucho más importante que lo que va a pasar en una Asamblea, sin menospreciar a la Asamblea donde ya presentamos dos veces este proyecto de largo plazo”.

A su vez, dijo que el club cuenta con unas finanzas sanas, puesto que cuando arribó estaban en malas condiciones. “La viabilidad financiera está dada en el club por los próximos tres años. No vamos a tener problemas. Este año tenemos un remanente. En el 2019 vamos a tener un remanente de alrededor de 100 millones de pesos. Tenemos que crear un fondo de contingencia en el club que nos permita hacer frente cuando no tengamos buenos resultados. Nosotros no tenemos una empresa a la cual le pidamos un apoyo cuando nos va mal. Hoy el club está sano financieramente y el próximo año va a estar muy bien”.