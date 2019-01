Rogelio Funes Mori coquetea con la Selección de México

Una nueva novela surge en el panorama del Tricolor y es que Rogelio Funes Mori, delantero argentino de Rayados de Monterrey, soltó una bomba: el atacante está dispuesto a defender la camiseta verde si se le requiere.

“He hablado con el club para que me puedan ya naturalizar, faltan otros detalles nada más para ya ser naturalizado, pero ya los años los tengo, entonces la verdad es que si hay una oportunidad me encantaría jugar”, apuntó en entrevista para TV Azteca.

El ex River Plate ratificó el agradecimiento que tiene por el país azteca, donde se le abrieron las puertas hace cuatro años procedente del Benfica de Portugal.



A mí me encantaría, obviamente siempre estoy agradecido acá, al país, a la gente mexicana que me sigue, que me tratan con cariño. La verdad que me encantaría, llevó casi cuatro años aquí en México jugando y si me llaman, voy de cabeza, dijo.

También se dio tiempo de elogiar el trabajo de Gerardo Martino, quien recientemente fue nombrado como estratega del Tricolor en el proceso rumbo al Mundial de Qatar 2022.

“Martino, un gran técnico, le ha tocado estar en las selecciones de Paraguay, de Argentina. Es un técnico ganador, me han comentado que es una gran persona. Creo que tiene mucho para mejorar, tiene mucho para hacer en la Selección de México, ojalá que lo pueda hacer, creo que lo va a lograr. México tiene muy buenos jugadores y esperemos que lo dejen trabajar bien para que pueda lograr su objetivo”, señaló.

