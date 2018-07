Romario en crisis por deudas: le embargan dos autos de lujo y un yate

Río de Janeiro.- La Fiscalía de Río de Janeiro le embargó dos autos de lujo y un yate al exfutbolista y actual senador Romario de Souza, exjugador de la selección brasileña y de clubes como el Barcelona español, para garantizar el pago de antiguas deudas, informaron hoy fuentes oficiales.

Los bienes estaban registrados a nombre de otras personas pero la Fiscalía alega tener pruebas que demuestran que pertenecen a Romario y que el campeón mundial con Brasil en Estados Unidos'94 se abstuvo de registrarlos como suyos precisamente para impedir que sean solicitados como garantía por sus acreedores.

El embargo fue ordenado por la jueza cuarta civil de Río de Janeiro, Paula Rodrigues da Cunha, y se extiende a otros dos vehículos que hasta ahora no han sido localizados.



Según versiones de prensa, los dos vehículos inmovilizados tienen un coste de cerca de 500 mil reales (unos 128.205 dólares).



Romario enfrenta diferentes procesos judiciales por el no pago de deudas desde la quiebra en 2001 de un restaurante que administraba en Río de Janeiro.



En varios de los casos ya fue condenado a resarcir a sus acreedores pero el senador afirma que no tiene recursos para pagar las deudas.



Entre los autos cuya propiedad es atribuida a Romario figuran un Porsche Macan y un Audi Avant.

El proceso por el que se determinó el embargo de los bienes tiene entre los acusados a la madre y la hermana del exfutbolista, Manuela Faria y Zoraidi de Souza, a quien la Fiscalía señala como testaferros del exgoleador del Barcelona.



En junio pasado, las autoridades fiscales admitieron que también investigan al senador por indicios de lavado de dinero en operaciones bancarias, ante la supuesta existencia de cuentas abiertas a nombre de sus familiares que serían operadas por el exfutbolista.



Romario, que fue campeón y goleador del Mundial de Estados Unidos 1994, es precandidato por el partido Podemos a la gobernación de Río de Janeiro.



Como legislador se ha caracterizado por sus campañas de lucha contra la corrupción en la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), ya que llegó a presidir una comisión que investigó las corruptelas en el deporte, y por sus proyectos a favor de las personas con Síndrome de Down, enfermedad que padece una hija suya.