Puebla.- “Chelís” está encasillado como un técnico motivador, sin embargo, los gritos y arengas no son suficientes para guiar a un equipo de futbol, la forma en la que frenó a Tigres con todo y sus estrellas, evidenció que Sánchez Solá ha crecido como estratega; sí inspira, sí hace ademanes, pero también estudia antes de actuar.

“Vamos a suponer que me contraten como motivador y cambiarle la cara a los equipos, entonces ya me dieron la idea de cobrar doble, como técnico y como motivador; gracias, si ya me encasillaron de esa forma entonces voy a cobrar lo que es”, dijo José Luis.

Sánchez Solá siguió con su comentario: “Entonces que ya no contraten técnicos, que contraten motivadores”, expuso con su palo de golf.

“Chelís” no está de acuerdo en cómo lo juzgan: “Si los técnicos no ganan puntos entonces que contraten a motivadores, no entiendo; la gente y los periodistas pueden dar su opinión, pero no siempre tienen razón, si bastara con motivar entonces un pintor, un albañil o un electricista puede dirigir y así no es”, contó.

Lo táctico va de la mano con lo emocional: “No existe ningún equipo en el mundo que sea ganador y no esté motivado, lo primero que tienes que hacer es motivar, León ganó 12 juegos seguidos, si no es motivación en qué rubro cae, ese equipo está totalmente motivado”, explicó.

José Luis vive de futbol, sea en la banca o a través de los medios de comunicación: “Estaba bien en esta última etapa en ESPN, muy bien, iba a México todos los días a las 4 de la mañana, pero feliz, muy contento, encantado de trabajar con Ciro (Procuna), (Heriberto) Murrieta, Paco (Gabriel de Anda), es maravilloso trabajar con ellos, eso me ayudó mucho, me sensibilizó, es diferente trabajar con esos lobos en la noche, a trabajar en la mañana, aprendí a ser lobo, pero ahora tengo una disyuntiva, ya no puedo regresar, si me sopesan algo que no vislumbre como bueno como Zidane en el Real Madrid, algo que vea que no va a jalar en Puebla, me regreso a la televisión, pero por supuesto que me regreso, pero ya no agarrarlo como oportunidad sino como algo estable, ahorita no puedo, mi compadre el dueño me dijo, si te vas ya no regresas”, contó.