Santi Giménez enciende alarmas en el Feyenoord: los detalles de su lesión y cuándo podría volver

Las alarmas se encendieron este jueves cuando previo al partido entre el Feyenoord y Shakhtar por los octavos de final de la Europa league, Santiago Giménez se bajó del once titular y desde tierras europeas se informaba que el mexicano se había lesionado.

Todo iba bien para Santi, quien en las últimas semanas arrastraba una inercia positiva, pero fue justamente previo al arranque del encuentro que el mexicano ya no pudo seguir.

Al respecto Arne Slot, estratega del conjunto neerlandés calmó las alertas y aseguró que el padecimiento de Santiago no es grave, pero simplemente no quiso arriesgarlo.

“La lesión de Giménez no fue grave, de lo contrario no habría participado en el calentamiento”, explicó.

La explicación de Slot no se quedó ahí y contó a los presentes exactamente qué es lo que había sucedido con el delantero mexicano.

“Se me acercó y me dijo que le molestaba el tendón de la corva y que era un pequeño riesgo jugar. Entonces le dije que no lo iba a alinear. Me gustaría poder jugarlo en la fase final de la temporada de uso”, dijo.

La decisión del estratega tiene que ver con los próximos compromisos del equipo, pues más allá de la vuelta ante el Shakhtar el feyenoord tiene en puerta el duelo ante el Ajax, donde se estarían jugando el liderato de la Eredivisie.

Al momento el Feyenoord no ha emitido un comunicado oficial con el reporte médico de la molestia que alejó a Santiago Giménez del duelo de Europa League, pero todo indica que solo es una lesión muscular en el tendón de la corva.

El tendón de la corva es un grupo muscular que se encuentra en la parte opuesta del cudriceps.

