Santos llevó a Siboldi al cielo, ahora podría llevarlo al infierno

Veracruz.- Santos llevó a Robert Dante Siboldi al cielo y ahora podría llevarlo al infierno.

Y es que el equipo al que el estratega hizo campeón en mayo del 2018 podría sentenciar a Veracruz, actual equipo del uruguayo, a la quema del descenso. Una victoria lagunera le aseguraría al Tiburón, de manera matemática, la pérdida de la categoría.

“El futbol da todas estas vueltas, esperemos que no se dé así. Me pasó lo mismo en Tigres (como jugador), lo que menos queríamos era que el descenso se diera matemáticamente justo en el Clásico, pero la realidad es que pudimos descender antes o después de ese partido, pero el calendario está así y no es que sea Santos. Se dio y hay que mirar adelante, levantar la cabeza y seguir caminando”, expresó con seguridad el técnico de los Tiburones.

Futbol Marioni en deuda con la afición por partidos perdidos

Después de un torneo de ensueño, Siboldi consiguió el sexto título para los laguneros, en su primera Liguilla dirigida en Primera División y se convirtió en el décimo estratega en alcanzar la gloria apenas en torneo debut al frente de un equipo. Formó parte del equipo en varias categorías, por eso, esa sexta estrella de los de Torreón tiene un significado especial para el ex arquero uruguayo.

“No solamente eso. Hubo momentos muy bonitos. El hecho de salir campeón dos veces en un mismo torneo la 17 y la Sub 20 ha sido maravilloso. Ésa es una satisfacción que queda como logro que está reflejado en un trofeo, pero además está la satisfacción de ver jugadores con los que estuve en fuerzas básicas, ver cómo se desarrollaron y se fueron a jugar a Primera División y hoy hay jugadores en el extranjero, hay seleccionados y esa es una gran satisfacción para mí. Sin duda que los títulos y los trofeos ahí están, la sexta estrella que está en el estadio, pero hay muchas cosas más”, resaltó.

Pero no todo fue miel sobre hojuelas. Al siguiente torneo, apenas tres jornadas de arrancado el torneo, Siboldi presentó su renuncia, luego de diferencias con la directiva y Gerardo Alcoba, uno de los jugadores del plantel.

Sin embargo, dejar a los laguneros es una decisión de la que no se arrepiente, pues antes de un tema deportivo están sus valores como persona.

“Sin duda que no fue de la forma en que yo hubiera querido, pero así se dio y lamentablemente tuvimos que buscar nuevos horizontes y trabajar en otro lado. Esto es así, me tocó vivir esa experiencia y no me arrepiento de nada porque mantuve mis valores. No lastimé, no herí a nadie ni perjudiqué, sí me vi perjudicado y debí respetar mis principios. Me hice a un costado, y eso es todo, hay más equipos y hay que seguir trabajando”, dijo con seguridad el técnico.

Este viernes, el ex portero volverá a ver al equipo con el que probó las mieles del éxito, pero ahora será su rival, ése que podría poner el último clavo en la lápida llamada División de Ascenso.