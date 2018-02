Saprissa quiere dar la sorpresa y eliminar al América en su casa y ante su gente. El conjunto dirigido por Vladimir Quesada es consciente que la hazaña suena muy complicada. Víctor Cordero, auxiliar técnico del equipo costarricense, afirmó que no es imposible, y que el cuadro está muy animado.



“Un partido muy bonito para nosotros con un marco espectacular como el Azteca y ante un buen rival. Sobran las palabras y la motivación debe estar al máximo ante un adversario que la semana pasada lastimosamente nos sobrepasó”.

Informó que quieren que los jugadores estén cómodos en la cancha del Azteca y que se mejore lo hecho la semana pasada. “La verdad es que ha sido un duro golpe. No esperábamos el resultado del juego anterior. Estamos conscientes del reto que tenemos en frente. La cuesta está empinada y somos realistas ante eso. Hay que dar una mejor presentación sintiendo que podemos hacer las cosas bien. Hay que enfrentar al América haciendo un buen encuentro. Esperamos como cuerpo técnico que los jugadores se sientan más cómodos dentro de la cancha”.

Aseguró que aunque los de Coapa jueguen con plantilla alterna, sigue siendo un conjunto grande y los jóvenes buscan una oportunidad para mostrarse.

“Es una realidad que el ritmo a los futbolistas les conviene, máxime cuando hay un esquema que se conoce bien. América, como cualquier otro cuadro tiene una base, pero las plantillas son vastas y los jugadores tienen categoría y mucha calidad. Difícilmente un grupo de tanta jerarquía como el América va a ver mermadas sus fuerzas. Son elementos todos que quieren demostrarle al técnico su valía y estoy seguro que dentro de la cancha van a dar el máximo. Nosotros vamos a buscar las soluciones a cualquier estrategia ofensiva del rival y obvio a preparar nuestra parte ofensiva”.

Cordero manifestó que quieren darle a la afición una alegría, pues saben de la exigencia del monstruo morado y no quieren decepcionarlos. “De parte del cuerpo técnico nos sentimos comprometidos con la afición. No es nada agradable presentar una cara de preocupación. Los técnicos deben tener atención y no mostrar preocupación. Obviamente después de dos derrotas consecutivas no es tan fácil de hacer. En Saprissa no se piensa en perder. A todos los morados, que se sientan orgullosos. Las exigencias en este club son tan altas y la exigencia es que Saprissa debería estar en primer lugar. El tiempo corre y labrando lo mejor que podamos y darle a los jugadores las mejores armas”, finalizó.